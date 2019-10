Bimbo ucciso a Milano | la terribile verità dell' autopsia | «Torturato dal padre con morsi

Bimbo ucciso a Milano - l'autopsia : «Il padre l'ha torturato - sui piedi bruciature di sigarette» : Sono emersi dettagli inquietanti dall'autopsia effettuata sul corpo del Bimbo di due anni ucciso a Milano dal padre. L'uomo è stato infatti accusato anche di tortura per...

Bimbo ucciso a Cardito - gli agenti : «Scena del delitto agghiacciante - a torso nudo e pieno di lividi» : Hanno descritto nei minimi particolari l'agghiacciante scena che si sono trovati davanti quel tragico 27 gennaio, nell'abitazione di Cardito (Napoli) dove, appoggiato sul divano, a torso...

A Roma una scrofa ha ucciso un uomo e ferito un Bimbo di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico a vedere i maialini appena nati. Ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, sono stati aggrediti dalla scrofa che ha fatto cadere l’uomo per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il bimbo. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio in un insediamento tra la campagna a Corcolle, estrema periferia di ...

"L’ho detto alle maestre - non mi hanno capito". Parla la sorellina del Bimbo ucciso dal patrigno : “Finalmente sono andata via da quella casa...Io l’ho detto alle maestre, ma loro non mi hanno capito”. A riferire queste parole, pronunciate dalla sorellina di Giuseppe, il bimbo ucciso a Cardito (Napoli) dalla furia del patrigno, Tony Essoubti Badre, lo scorso 27 gennaio, è l’avvocato Clara Niola, legale dell’Associazione Akira e di Telefono Azzurro, costituitesi parti civili al processo che ha preso il via ...

Bimbo rifugiato di 5 anni ucciso da un camion a Lesbo. Era nascosto in una scatola di cartone : Un bambino rifugiato di 5 anni è stato travolto e ucciso da un camion vicino al campo di migranti di Moria sull’isola greca di Lesbo. Secondo una nota della polizia, il bambino, originario dell’Afghanistan, si nascondeva in una scatola vicino alla strada quando il veicolo in manovra lo ha investito. L’autista ha detto alla polizia che non si è reso conto che un bambino si nascondeva nella scatola, adesso è ...

Bimbo di 4 mesi ucciso in provincia di Avellino. Ancora ignoto il movente : Trascorrerà la prima notte in carcere per aver ucciso il figlio di quattro mesi, senza aver risposto alle domande del pm e senza aver spiegato perché ieri si è allontanata da casa e dal compagno portando con sé il piccolo per poi mettere fine alla vita di suo figlio. L.T ha 34 anni, è di Campolattaro, ma da qualche anno vive a Quadrelle, in provincia di Avellino, con un compagno di due anni più giovane che non si ...

Benevento - mamma finge incidente d'auto : ucciso a bastonate Bimbo di quattro mesi : Sembrava un terribile incidente stradale, in cui aveva perso la vita un piccolo di quattro mesi, mentre la mamma era rimasta ferita. Tuttavia, molto probabilmente, non si è trattato di una fatalità, ma di un omicidio compiuto dalla stessa donna. La notte tra domenica e lunedì un’automobile ha tamponato il guardrail della Strada Statale 372 Telesina, nei dintorni di Solopaca, in provincia di Benevento. La vettura è quindi finita in una scarpata: ...

Bimbo travolto e ucciso dalla cisterna : "Tristezza infinita" : Un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua nelle campagne di Montesano sulla...

Dramma nel campo profughi di Lesbo : Bimbo ucciso - altri due feriti : Un bambino è stato ucciso e altri due minori sono rimasti feriti a seguito di una violenta aggressione all'interno delle strutture del campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo, Il centro di accoglienza e identificazione greco già tristemente noto per l'enorme sovraffollamento che impone condizioni di vita al limite per gli occupanti. A darne conferma anche l'Unicef ??per l'Europa e l'Asia centrale attraverso il suo account ...

Bimbo di 9 anni viene travolto e ucciso da un'auto nel maceratese : Il piccolo è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato a un incrocio e poi è stato investito. La vettura era guidata da un anziano. Ha perso la vita a soli 9 anni in un incidente stradale a San Ginesio, in provincia di Macerata. Il bambino è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dalla macchina sfuggendo così al controllo di sua madre. Ha attraversato a un ...

