Berrettini-Tsonga | orario 2° turno Parigi-Bercy 2019 | come vederlo in tv e streaming

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il momento della verità è ormai arrivato per Matteo, chiamato ad un ultimo sforzo nel Masters 1000 diper staccare il pass per le ATP Finals di Londra. Il romano è attualmente ottavo nella Race, classifica utile per stabilire gli 8 qualificati per l’atto conclusivo della stagione, ma dovrà ottenere un buon risultato anche sul cemento indoorno per difendersi dai suoi inseguitori più temibili (Monfils, Bautista Agut e Goffin su tutti). Il nostro portacolori, decima testa di serie del seeding, entra direttamente in gara al secondodel tabellone grazie ad un bye affrontando il temibile padrone di casa francese Jo-Wilfriedin un match cruciale in ottica Finals. La sfida tra(n.9 al mondo) e(n.35 nel ranking) è in programma domani, mercoledì 30 ottobre,ultimo match della sessione serale sul campo centrale. ...

