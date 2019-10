Belen realizzo il mio sogno sarò in una serie su Netflix

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 29 ottobre 2019)Rodriguez ha affrontato diverse prove in tv e ora sta per prendere parte a unaper. Unche si realizza, una “promozione” che per la Rodriguez arriva dopo anni di preparazione: “Sto per realizzare un– ha svelatoal settimanale argentino “LasRosas” – Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: unaper “”…”. Nelle numerose esperienze sul piccolo schermo quella che le ha insegnato di più è stata la partecipazione come co conduttrice sul palco del Festival di Sanremo: “È stata la consacrazione del mio personaggio. Ci sono voluti molti preparativi prima. È un festival che riunisce gli artisti più importanti d’Europa, per cui ti prepari due mesi prima. Esperienza difficile, ma mi è servita moltissimo”. Tra attività imprenditoriali e carriera nel mondo dello spettacolo, tornata in coppia anche in tv col ...

