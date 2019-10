BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 30 ottobre 2019

BEAUTIFUL anticipazioni 30 ottobre 2019 : Brooke minaccia Steffy ma Taylor... : Brooke obbliga Steffy a farsi da parte con Liam ma Taylor interviene per difendere sua figlia dagli attacchi della sua antica nemica.

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : Brooke a Ridge : "mi consideri una pu***na della Valley indegna di crescere un Forrester?" : Le manovre della Logan senior per convincere Thomas a firmare i documenti che concedono l'adozione di Douglas a Hope, si rivelano un fallimento. Ridge interviene ed è guerra...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Ridge e Brooke si lasciano - lui bacia Shauna : Sono tempi molto difficili quelli che Ridge e Brooke stanno attraversando nelle puntate americane di Beautiful e la situazione tra loro non sembra destinata ad un miglioramento nell'immediato futuro. La coppia continua ad avere vedute opposte in merito alla custodia di Douglas e, in seguito all'ennesimo scontro, la Logan giunge ad una decisione sorprendente: sfila la fede nuziale e la restituisce a Ridge. Il gesto rappresenterà la fine del ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019: Steffy dà un rinfresco per i suoi collaboratori, durante il quale Taylor fa la conoscenza di Reese Buckingham, il padre di Zoe. Brooke cerca di mettere in guardia Ridge sulla pericolosità di Taylor. Ridge, senza troppa convinzione, difende la nonna di Kelly. Taylor ha una crisi e confida alla figlia e all’ex marito di sentirsi una donna fallita. Taylor ...

Anticipazioni BEAUTIFUL - trame americane : Hope in pericolo e rischia la vita per Douglas : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le trame delle puntate americane di Beautiful che noi vedremo in onda in Italia tra qualche mese. Gli spoiler di queste ore rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Hope, la quale metterà a serio rischio e pericolo la sua vita per quella del piccolo Douglas. La figlia di Brooke, infatti, deciderà di riavvicinarsi nuovamente a Thomas e lo farà ...

BEAUTIFUL anticipazioni 29 ottobre 2019 : Liam avverte Hope - "Taylor ha sparato a Bill!" : Liam informa Hope che Taylor ha sparato a Bill mentre il magnate mette in guardia Steffy da sua madre.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 29 ottobre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 29 ottobre 2019: Sebbene Ridge non veda Hope come qualcuno che abbia tramato contro Steffy, condivide invece l’astio di Taylor nei confronti di Bill, ritenendolo come lei responsabile della fine del matrimonio della figlia. Liam rivela a Hope tutta la storia dietro lo sparo che ha quasi ucciso Bill, aggiungendo di avergliene parlato per metterla in guardia riguardo Taylor. Tuttavia spiega che il ...

Anticipazioni BEAUTIFUL Trama Puntate 4-10 Novembre 2019 : Reese Bacia Taylor! : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 Novembre 2019: Reese e Taylor si Baciano. Liam fa infuriare Hope. Zoe non si fida del padre Anticipazioni Beautiful: Reese, sempre più attratto da Taylor, la Bacia! Lei lo fredda dicendo di voler lasciare Los Angeles. Zoe preoccupata per i possibili intrighi del padre, mentre Liam ed Hope litigano a causa di una particolare decisione di Steffy e della Hayes! Su quali avvenimenti si ...

BEAUTIFUL - anticipazioni : Brooke e Taylor litigano : Beautiful - Katherine Kelly Lang e Hunter Tylo Nemiche storiche, destinate per anni a contendersi l’amore di un uomo e, oggi, nuovamente una contro l’altra per motivi diversi: Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Hunter Tylo) tornano a combattere sul ring di Beautiful e l’astio che c’è tra loro, pronto a coinvolgere anche le rispettive figlie, tirerà in ballo inevitabilmente anche Ridge (Thorsten Kaye). I dettagli ...

BEAUTIFUL - anticipazioni USA : STEFFY inizia a dimenticare LIAM? La reazione : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Liam Spencer continuerà ad essere titubante nei confronti del progetto di Hope e Brooke di far adottare alla coppia il piccolo Douglas Forrester. In particolare il ragazzo sarà contrariato quando la giovane Logan deciderà di sfruttare i sentimenti che Thomas prova per lei allo scopo di convincerlo a firmare dei documenti che le diano almeno la custodia congiunta. Liam e Brooke non saranno entusiasti ...

BEAUTIFUL anticipazioni americane : Hope in pericolo - ma non è l’unica : anticipazioni americane Beautiful: Hope di nuovo in pericolo La trama di Beautiful attualmente in onda America è davvero ricca di colpi di scena. Ricordiamo che i telespettatori italiani potranno assistere a queste vicende tra qualche mese. Le ultime anticipazioni vedono Hope in serio pericolo. Ancora una volta, Brooke e Liam si mostreranno preoccupati per la […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Hope in pericolo, ma non è ...