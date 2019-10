Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Khimki ed Efes a valanga su Panathinaikos e Stella Rossa - l’ASVEL sorprende anche il Baskonia : Si è svolta questa sera la prima parte della quinta giornata di Eurolega 2019-2020, con quattro incontri, tra cui quello di Milano, che si sono dipanati lungo le scorse ore. Andiamo a vedere quanto accaduto dalla Russia alla Francia passando per la Turchia. LA CRONACA DI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO Khimki MOSCA-Panathinaikos 103-86 (25-29, 50-55, 77-73, 103-86) A guardare solo il punteggio finale, sembrerebbe una partita dominata dal Khimki, e ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Olimpia Milano di sostanza a Berlino - vittoria con recupero nel terzo quarto e controllo nell’ultimo : Arriva il quarto successo consecutivo per l’Olimpia Milano in quest’edizione di Eurolega, nella prima delle due metà del doppio turno che questa settimana interesserà tutti i club della massima manifestazione continentale. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina batte con il punteggio di 78-81 l’Alba Berlino, in una partita non delle più belle, ma conquistata con la sostanza e con un rientro di valore assoluto nel terzo quarto. Per ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : 78-81 - vittoria importante per la squadra di Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ADESSO E’ FINITA PER DAVVERO! Milano espugna anche Berlino. vittoria importante dell’Olimpia, che ottiene il quarto successo consecutivo in Eurolega. 78-81 Dentro entrambi i liberi di Rodriguez. C’è un decimo di secondo ancora da giocare. Rodriguez va in lunetta. Milano ha vinto questo è sicuro. Adesso bisogna capire solo se il Chacho va in lunetta o no. LA PARTITA E’ ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio milanese a metà ultimo quarto (56-62) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-67 Due liberi per Giedraitis. Quattro minuti alla fine. 59-67 NEDOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC! Il serbo non si ferma più! Quarta tripla e Milano torna sul +8. 59-64 Tripla incredibile di Sikma. Un canestro veramente pazzesco. 56-64 Gudaitis con un tap in fondamentale in attacco. Sempre Nedovic a prendersi anche lo sfondamento di Nnoko. Sei minuti alla fine della partita. 56-62 NEDOVIIIIIIIIIC! ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (50-53) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-54 Un libero di Tarczewski ad aprire l’ultimo quarto. FINISCE IL terzo quarto! Bella reazione di Milano in questi dieci minuti, con la squadra di Messina che ha segnato 27 punti in questo quarto. Giedraitis il migliore per Berlino con 14 punti, per Milano il top scorer è Scola con 12 punti. 50-53 NEDOVIIIIIIIIC! TRIPLAAAAA! 50-50 TRIPLA DI MICOV! 50 secondi alla fine. Un minuto alla ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio tedesco a metà terzo quarto (43-40) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-47 TRIPLA DI CINCIARINI! Due minuti alla fine del terzo quarto. 49-44 Gioco da tre punti di Thiemann. 46-44 Tripla di Giedraitis, la quarta per lui nella partita. 43-44 La fotocopia del canestro precedente. Rodriguez assist e canestro di Scola. Timeout per Berlino. Tre minuti a fine terzo quarto. 43-42 Rodriguez inventa e Scola esegue con l’appoggio al vetro. 43-40 Grande azione di ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio tedesco all’intervallo (33-26) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Brutta seconda frazione di Milano, che ha segnato solo 9 punti in questo quarto. Alba in vantaggio di sette punti. Nove punti di Giedraitis e sei di Rodriguez. Non entra la tripla di Rodriguez sulla sirena. Timeout di Messina. 33-26 Due liberi di Siva. Tre secondi al termine. 31-26 DELLA VALLE! TRIPLA! 48 secondi all’intervallo. 31-23 Tripla di Giedraitis. Alba ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio tedesco a metà secondo quarto (23-19) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano ha perso ancora un altro pallone. L’Olimpia ha segnato due punti in cinque minuti. Timeout di un Messina furibondo. Altre tre palle perse da Milano. Non si segna praticamente da tre minuti. Brutta partita al momento. Tanti errori, molte palle perse. Davvero lo spettacolo latita. Roll sbaglia una comoda tripla nell’angolo. Milano resta avanti di quattro a sei minuti ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio milanese a metà primo quarto (6-11) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-11 Ancora una tripla per Berlino. Stavolta Siva brucia la retina dall’arco. Timeout nella partita. Stoppata sensazionale di Micov su Giedraitis, purtroppo dopo arriva l’infrazione di passi di Scola. 6-11 Scola lavora da maestro in post. 6-9 Tripla ancora dell’Alba con Schneider. 3-9 Due liberi di Scola. Sei minuti a fine primo quarto. 3-7 Tripla di Giedraitis. 0-7 Scola per ...

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : esame di maturità tedesco per i lombardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Alba Berlino e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valido per la quinta giornata di Eurolega 2018-2019. Per la prima volta in questa stagione si affronta un doppio turno nella massima manifestazione europea per club: tutti i 18 club impegnati torneranno in campo, infatti, giovedì e venerdì per il sesto ...

Basket : Kevin Durant apre ad un futuro in Eurolega - “Mi piacerebbe giocare al Barcellona” : Kevin Durant potrebbe giocare in Eurolega. Un’ipotesi che non è assolutamente da escludere, visto che l’attuale giocatore dei Brooklyn Nets ha fatto sapere di voler chiudere la sua carriera in Europa, disputando il suo ultimo anno nella massima competizione per club del Vecchio Continente. Queste le parole di Kevin Durant Durante un’intervista rilasciata a Serge Ibaka per un programma di Bleache Report: “Mi piacerebbe molto giocare ...

DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega Basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre successi di fila ...