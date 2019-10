Basket | Champions League 2019-2020 | Sassari e Brindisi a caccia di una vittoria nella

Basket - Champions League 2019-2020 : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 (con 10 ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League Basket in DIRETTA : Sassari si spegne sul più bello e i padroni di casa la spuntano. Risultato finale 64-56 in favore di Ankara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Ankara 64-56. Sassari è stata autrice di una gran sfuriata nel terzo quarto, ma per il resto ha fatto molta fatica a segnare. 64-56 Due liberi di Wiltjer a segno. 20″ alla fine. Partita che finisce qua. 62-56 Campbell rispedisce indietro i sardi. 60-56 BOMBA DI SPISSU. Non è ancora finita. 1’30” alla sirena. 60-53 McLean tiene viva la speranza con un layup ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League Basket in DIRETTA : sardi - fin qui - non pervenuti. Ankara avanti 38-26 a fine secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-32 Ancora Pierre da tre. -6 Sassari. 38-29 Bomba di Pierre in apertura di terzo quarto. Le percentuali da tre, al momento, sono ciò che realmente sta facendo la differenza. Ankara chiude il primo tempo 6/14 dall’arco, mentre Sassari è 1/16. Finisce 38-26 per i turchi il secondo quarto. 38-26 Baygul con due liberi riporta i turchi a +12. 36-26 2/2 dalla lunetta anche per Evans. Sassari ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League Basket in DIRETTA : trasferta complicata per i sardi in Turchia : <a href="%20 QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il successo di misura di settimana scorsa contro il Lietkabellis, propiziato da uno stratosferico Pierre, la Dinamo Sassari torna in campo per la seconda giornata di basketball Champions League. I sardi arrivano particolarmente freschi alla partita odierna, dato che hanno riposato ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League Basket in DIRETTA : trasferta complicata per i sardi in Turchia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il successo di misura di settimana scorsa contro il Lietkabellis, propiziato da uno stratosferico Pierre, la Dinamo Sassari torna in campo per la seconda giornata di basketball Champions League. I sardi arrivano particolarmente freschi alla partita odierna, dato che hanno riposato nell’ultima ...

Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League Basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Seconda giornata di basketball Champions League in arrivo per la Dinamo Sassari, che affronta la sua prima trasferta in Turchia, sul campo del Turk Telekom Ankara. Il confronto è tra due formazioni imbattute, benché entrambe obbligate a restare sull’attenti fino alla fine, poiché la Dinamo ha superato il Lietkabelis per 79-78 e il Turk Telekom ha espugnato il campo dell’Hapoel Holon per 79-82 con quattro stranieri su cinque in doppia ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Banks 31 punti - Zanelli d’orgoglio - Stone sulla sirena - Brindisi batte Bonn 76-75 : Sembrava una notte destinata a diventare nera per l’Happy Casa Brindisi, con John Brown fuori per questa partita a complicare le cose vicino al canestro, e invece si trasforma in una notte gioiosa per il PalaPentassuglia. L’Happy Casa di coach Frank Vitucci batte 76-75 i tedeschi del Telekom Baskets Bonn grazie a un tap in vincente di Tyler Stone sulla sirena. Oltre alla sua prestazione da 13 punti, vanno segnalati i 31 con 9 ...

Basket - Champions League 2019-2020 : trasferta insidioso in Turchia per la Dinamo Sassari : Sarà una sfida tra Italia e Turchia in questa due giorni di Champions League. Questa sera Brindisi attende il Besiktas, mentre domani la Dinamo Sassari giocherà ad Ankara per affrontare i padroni di casa del Turk Telekom. Sfida sicuramente complicata per la squadra di Pozzecco, che cerca il secondo successo in campo europeo, confermandosi tra le favorite per la conquista del primo posto nel girone. L’esperienza in Champions League per ...

Brindisi-Telekom Baskets Bonn oggi - Champions League Basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Brindisi, forte della vittoria in campionato contro Pesaro, oggi, alle 20.30, ospiterà in casa i tedeschi della Telekom baskets Bonn, per la loro seconda partita stagionale di basketball Champions League 2019-2020. I pugliesi, sconfitti all’esordio dal Neptunas, vanno alla ricerca del primo successo europeo contro un avversario di ottimo livello, capace, poco più di una settimana fa, di vincere a Monaco, negli ottavi di finale di ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi cerca la prima vittoria. Sfida difficile con il Besiktas : Seconda giornata della Basketball Champions League 2019-2020 ed impegno casalingo per la Happy Casa Brindisi, che cerca di ottene la prima vittoria contro il forte Besiktas. Una squadra quella turca che ha grandi ambizioni ed è probabilmente la favorita per vincere il gruppo D. La Happy Casa è reduce dalla sconfitta in Lituania contro il Neptunas Klaipeda, ma il momento della squadra di Vitucci è sicuramente molto positivo, come dimostra il ...