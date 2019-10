Barley Arts | “I biglietti del tour italiano di Mika saranno nominali” Il “Revelation

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019), DA SEMPRE SCHIERATA CONTRO IL SECONDARY TICKETING, INVITA A DIFFIDARE DAI CIRCUITI DI VENDITA ALTERNATIVI E NON COMUNICATI TRAMITE I CANALI UFFICIALI Unche è già un evento: mai nessuna star della musica internazionale del suo calibro è stata protagonista di unanée di ben 12 date nei palasport italiani, da Nord a Sud.è pronto a partire con il suo Revelation, prodotto nel nostro Paese da, dal 24 novembre 2019 all’8 febbraio 2020. Manca meno di un mese al debutto. L’organizzazione è al lavoro su più fronti, e Claudio Trotta patron diricorda che: “Ai concerti disarà d’obbligo il biglietto nominale, per contrastare ogni forma di speculazione e il fenomeno del secondary ticketing. L’invito è sempre quello di diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati tramite i suoi canali ufficiali”. La normativa sul ...

