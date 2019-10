Bari | rubano l’auto ma non si accorgono che c’è il cane | Zeus ritrovato morto

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Dopo il furto della vettura con l'animale dentro, la proprietaria aveva lanciato diversi appelli online rilanciati su social da decine di persone. Per giorni si è sperato c di trovarlo in vita e che stesse bene mapurtroppo è statosenza vita martedì.

Borderline_24 : #Bari, rubano l'auto ma dentro c'era un #Cane: #Zeus ritrovato morto - news24_city : Rubano cavi di rame da un’azienda della zona ASI di Molfetta: 4 arresti - Telebari : Molfetta, rubano cavi di rame all’interno di un’azienda della zona industriale: arrestati in quattro. C’è anche una… -