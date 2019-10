Auto contromano a Napoli | almeno tre feriti Fermato l’autista

Venezia - tre ragazzi travolgono con una potente Auto contromano e in fase di sorpasso due ciclisti - poi sorridenti si fanno un selfie : Una foto che sta provocando tantissima rabbia quella scattata da tre ragazzi a Vigonovo subito dopo un incidente stradale. I tre ragazzi, a bordo di una potentissima Audi Coupè, hanno travolto due ciclisti che stavano tranquillamente percorrendo una strada provinciale nei pressi di Vigonovo al confine tra le province di Venezia e Padova. L’Audi aveva compiuto una manovra molto azzardata, avevano superato un’auto contromano e poi ...

Automobilista ubriaco percorre una strada contromano e uccide una donna incinta : Tragedia la scorsa notte a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove un grosso suv guidato da un uomo sotto effetto di alcol e droghe si è schiantato contro altre cinque vetture causando la morte di una donna incinta. Non c'è stato niente da fare neppure per il bimbo che aveva in grembo.Continua a leggere

Tuturano. Desiderio Serio ucciso da un’Auto contromano : arrestato Giuseppe Calianno : Tragedia della strada nel Brindisino. Drammatico il bilancio: un morto e due feriti. È stato arrestato per omicidio stradale Giuseppe

Auto contromano sulla superstrada : un morto e due feriti : La Renault Clio su cui viaggiava la vittima si è scontrata con una Bmw che avrebbe imboccato la strada nel senso sbagliato...

Lecce - Auto contromano per dieci chilometri sulla superstrada : un morto e due feriti : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 12 ottobre, intorno alle ore 4:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi. Secondo quanto riportano i media locali, una Bmw condotta da un carabiniere forestale 34enne, originario di Brindisi, ha imboccato la strada in questione contromano, procedendo per circa dieci chilometri. Immediatamente gli automobilisti che transitavano sull'arteria stradale in questione hanno ...

Massa Carrara - follia in Autostrada : ventenne fa inversione e viaggia in contromano sulla A15 : È stato rintracciato dalla Polizia stradale di Massa Carrara il conducente della Volkswagen bianca che, alcuni giorni fa, stava percorrendo contromano un tratto dell’A/15. È un ventenne di Pietrasanta, residente a Stazzema. La mattina del fatto aveva preso l’autostrada per recarsi verso Parma e, giunto al casello di Aulla, si è confuso impegnando la carreggiata riservata alle auto che si stavano immettendo in A/15. Anziché fermarsi e ...

Teramo - 90enne con l’Auto contromano in superstrada si schianta con una Volvo e muore : L'anziano ha imboccato contromano la superstrada Teramo - Mare e tra le uscite di San Nicolò e quella dello stadio della città abruzzese si è schiantato frontalmente contro la Volvo guidata da un 47enne, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Poco prima dell'impatto la presenza di una Fiat 600 contromano era stata segnalata alla polizia.Continua a leggere

Ubriaco tenta di imboccare l'Autostrada contromano su un'Auto rubata : Un ventiseienne Ubriaco stava imboccando l'autostrada contromano. Una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate (Bergamo) in servizio sulla A4 oggi ha proceduto al controllo di una Fiat Punto che si stava immettendo contromano in autostrada al casello di Seriate. La vettura aveva già impegnato la rampa di accesso e lo svincolo quando è stata fermata dalla Polizia. L'uomo stava guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico ...

Muore a 15 anni investita da un’Auto che viaggiava contromano a folle velocità : Morta a 15 anni investita da un’auto che viaggiava contromano affiancata a un’altra macchina. Robyn Fryar, 15 anni, stava attraversando una strada a Paisley, vicino a Glasgow in Scozia, quando è stata investita dalla folle corsa di una Volkswagen Polo alle 2 di questa notte. Un uomo di 20 anni è stato arrestato in relazione al tragico incidente. Robyn è stata portata in ospedale ma è morta poco dopo. Gli amici devastati hanno reso omaggio alla ...