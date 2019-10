Atalanta | Gasperini in conferenza | “A Napoli esame duro ma prestigioso! Vogliamo rimanere

Probabili formazioni Napoli-Atalanta : Ancelotti rivoluziona l’attacco - Gasperini tanto turnover : Probabili formazioni NAPOLI ATALANTA – Il match delle 19.00 del mercoledì infrasettimanale di Serie A offre un super Napoli-Atalanta. I partenopei hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Spal proprio per raggiungere in classifica la ‘Dea’, che comunque è in un ottimo momento di forma dopo il clamoroso 7-1 con l’Udinese. Per entrambi gli allenatori ci sono molti dubbi legati ad un possibile ...

Video/ Atalanta Udinese - 7-1 - : highlights e gol. Goleada per Gasperini! - Serie A - : Video Atalanta Udinese, risultato finale 7-1,: highlights e gol della partita, valida per la nona giornata della Serie A, disputata al Franchi

Atalanta-Udinese - Gasperini : “Scudetto? Non ci pensiamo - può perderlo solo la Juve” : “Atalanta da scudetto? Non è nei nostri pensieri, lo può perdere solo la Juventus. Poi ci sono Inter e Napoli su tutte, con altre squadre come Roma e Milan che hanno budget importanti. E’ un campionato difficile, è presto”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky Sport la roboante vittoria contro l’Udinese. “A volte prendiamo troppi gol, a volte ne facciamo ...

Amad Traoré - chi è il nuovo gioiellino dell’Atalanta? Tutto sull’attaccante che ha stregato Gasperini : Amad Diallo Traoré, classe 2002, fratello del più celebre Hamed Junior del Sassuolo, ma di proprietà della Juventus, dopo aver incantato con la Primavera dell’Atalanta, ha debuttato segnando in Serie A. Il calciatore, trequartista o ala, aveva già impressionato Gasperini, in estate nel ritiro. Oggi per Traoré debutto da sogno. Ingresso al 77′ al posto di Ilicic e gol al primo pallone toccato. Gran sinistro dal limite ...

Atalanta - Gasperini tra i problemi in difesa e Zapata : “Con l’Udinese si potrebbe sentire la sua assenza” : “Ci trasciniamo un problema dall’inizio della stagione: quando siamo in vantaggio e abbiamo la possibilità di giocare più bassi e più corti sfruttando la chance di giocare negli spazi, siamo molto meno bravi del solito, soprattutto a difendere”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini spiega così, in conferenza stampa, i problemi attuali della sua squadra relativamente ai troppi gol subiti. “Una ...

Probabili formazioni Atalanta-Udinese : soliti dubbi davanti per Gasperini : Probabili formazioni Atalanta-Udinese – Riprendere il cammino ‘formato campionato’ e dimenticare quello ‘formato Coppa’. Questo il principale obiettivo dell’Atalanta in vista della sfida di domani in casa contro l’Udinese. L’undici di Gasperini, che ha comunque gettato via il gran primo tempo all’Olimpico contro la Lazio di sabato scorso, vuole continuare a dar seguito a quanto di buono ...

Manchester City-Atalanta - Gasperini : “rammaricato per non aver gestito il vantaggio” : “Il risultato e’ pesante ma il rammarico piu’ grande e’ non aver tenuto il vantaggio per piu’ tempo. Abbiamo subito il pareggio a difesa schierata, il rigore successivo era evitabile ma il City e’ una grandissima squadra, sarebbe venuta fuori comunque”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta per 5-1 dell’Atalanta sul campo del Manchester City. “In queste partite ...

Manchester City-Atalanta 5-1 - la squadra di Gasperini dura 35 minuti poi Sterling sale in cattedra : le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : Manchester City-Atalanta, commento e pagelle – Si è concluso il terzo match valido per la fase a gironi di Champions League per l’Atalanta, terzo ko per la squadra di Gasperini che per provare a rientrare in corsa per la qualificazione ha bisogno più di un’impresa a partire dalla prossima partita contro il Manchester City. Niente da fare per il club nerazzurro che inizia la partita con grande coraggio e passa ...

Uragano City sull’Atalanta - Aguero e Sterling smontano la Dea : ma per Gasperini non è tutto da buttare : L’Atalanta ne prende cinque dal Manchester City, ma Gasperini può comunque sorridere per l’ottima prima mezz’ora giocata dai suoi giocatori all’Etihad Troppo Manchester City per l’Atalanta, una montagna troppo complicata da scalare per i nerazzurri che, pur lottando, si arrendono 5-1 al cospetto degli uomini di Pep Guardiola. AFP/LaPresse Coraggio e personalità nel primo tempo, nel corso del quale la squadra ...

Manchester City-Atalanta all’intervallo - inizio super per la squadra di Gasperini poi Aguero la ribalta [VIDEO] : Si sta giocando la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Atalanta che sta vivendo un vero e proprio sogno solo per la presenza della squadra nerazzurro contro un club del calibro del Manchester City. inizio veramente importante per la squadra di Gasperini che passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Malinovskyi, poi sale in cattedra il Kun Aguero che ribalta il risultato, il ...

Diretta Manchester City Atalanta/ Streaming video Canale 5 : Gasperini senza Zapata : Diretta Manchester City Atalanta Streaming video Canale 5: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, Champions League girone C.

Manchester City-Atalanta - Champions League : Gasperini sceglie il tridente Gomez-Ilicic-Muriel per sfidare i Citizens : Quella di domani (22 Ottobre alle ore 21.00) sarà una giornata storica per l’Atalanta e per i suoi tifosi che farà visita al Manchester City. I ragazzi di Gasperini avranno l’onore di giocare contro una delle squadre più forti del mondo, in un match valido per la terza giornata della Champions League. I nerazzurri non hanno avuto un buon impatto con la massima competizione europea, viste le due sconfitte in altrettante gare, ...

Guardiola elogia Gasperini : una gioia vedere giocare l'Atalanta : Guardiola elogia Gasperini:"Ho avuto la fortuna di conoscere Gasperini e fare quello che ha fatto l'anno scorso con l'Atalanta"

Champions League - l’Atalanta prepara lo sgambetto al Manchester City. Gasperini : “vogliamo fare qualcosa di bello in Europa” : “I complimenti di Guardiola mi rendono molto orgoglioso visto da chi sono stati fatti. Guardiola ha fatto un gesto che non mi era mai capitato con altri colleghi: il giorno stesso che ero stato esonerato dall’Inter, tramite Manuel Estiarte che conosco dai tempi di Pescara, mi invito’ a stare alcuni giorni con loro a Barcellona, e io me lo ricordero’ per sempre, e ora sono felice di essere qui a giocarmela con ...