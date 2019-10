Astronomia | dalle stelle “inquinanti” alle galassie “ecologiche”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Anche nello spazio esiste un ciclo dei ‘rifiuti’: il materiale espulso, quando invecchiano e giungono all’epilogo come supernove, viene recuperatoe rimesso in circolazione, diventando l’ingrediente da cui prenderanno il via nuovi astri. Questo processo di riutilizzo – spiega Global Science – presenta ancora alcuni punti da chiarire, cui gli studiosi sperano di trovare una risposta con Fortis (Far-ultraviolet Off Rowland-circle Telescope for Imaging and Spectroscopy), imminente missione Nasa che utilizzerà un razzo-sonda. Le, infatti, sono circondate da vaste e pressoché invisibili nubi di gas e polveri, che sono definite ‘mezzo circumgalattico’ (Cgm – Circumgalactic medium) e agiscono come una sorta di ‘impianto di riciclo’: assorbono il materiale che fuoriesce da esse e, in un secondo momento, lo rispediscono al ‘mittente’. L’esistenza ...

