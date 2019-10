Assunzioni Trenitalia e Italo 2019 | 2000 posti | requisiti e titolo di studio

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 29 ottobre 2019)diNuova campagna diper. Ecco quantie quali posizioni ricercano le due aziende leader del settore ferroviario.: recruiting day 11 e 12 novembre Parte una nuova campagna diin(le attuali previsioni parlano di 31mila persone in 10 anni): l’azienda ha organizzato anche due recruiting day per i giorni dell’11 e 12 novembre. Per partecipare bisogna inviare la propria candidatura entro il 4 novembre: è necessario superare alcuni test online per avere la possibilità di svolgere i colloqui. In palio c’è un contratto a tempo indeterminato, per le seguenti posizioni: HR Junior, specialista innovazione commerciale, specialista manutenzione, addetti al supporto legale territoriale, ingegneri. Le sedi di lavoro: Roma, Cagliari, Firenze, ...

