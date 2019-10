Ascolti TV | Social Auditel 28 ottobre 2019 | Live non è la D’Urso primo trend anche di

Fonte : spettacoloitaliano

(Di martedì 29 ottobre 2019)28: Non è la D'Urso funzionadi lunedì,per tutta la serata– Non è la D’Urso funzionadi lunedì. Il programma di Barbara D’Urso non perde lucidità suiin seguito allo spostamento nel palinsesto. L’hashtag ufficiale #noneladurso èper tutta la serata con +7.000 Tweet. Testa a testa per la seconda posizione neling topic tra Quarta Repubblica (Rete 4) e Stasera tutto è possibile (Rai 2). #QuartaRepubblica raggiunge +3.900 Tweet, mentre #staseratuttoepossibile ottiene +2.300 Tweet. Boom di interazioni per Report su Rai 3. L’hashtag ufficiale #Report tocca +12.000 Tweet, programma con maggior numero di tweet della ...

57Davide : RT @giularegina01: @myrtamerlino Iniziate dal non invitare più fasciorazzisti nelle vostre trasmissioni, gentaglia che ammorba quotidianame… - roberto_rumiati : RT @giularegina01: @myrtamerlino Iniziate dal non invitare più fasciorazzisti nelle vostre trasmissioni, gentaglia che ammorba quotidianame… - ummiririnenti : RT @giularegina01: @myrtamerlino Iniziate dal non invitare più fasciorazzisti nelle vostre trasmissioni, gentaglia che ammorba quotidianame… -