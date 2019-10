Arrestato Andrea Alongi | trovato con 114 grammi di hashish Chi è il testimone del caso

Hanno Arrestato Andrea Alongi : 114 grammi di hashish in casa. Chi è il testimone del caso Bonsu : Il 29enne parmigiano, reso celebre per una testimonianza strampalata trasmessa da "Un giorno in pretura", è stato trovato con oltre cento grammi di hashish, piante di marijuana e strumenti per la coltivazione di cannabis in casa. Lui stesso ha pubblicato sulla propria pagina Facebook i documenti relativi al sequestro dei carabinieri.Continua a leggere