Anticipo Serie A, Brescia-Inter 1-2

Riprende la marcia dell'che passa 2-1 ae torna davanti alla Juve Nerazzurri subito pericolosi con una 'incornata' di Lukaku, di poco a lato (4').in vantaggio al 23': tocco di testa di De Vrij per il tiro dalla lunga distanza di Lautaro, con decisiva deviazione di Cistana. Nella ripresain avanti:chance per Balotelli, due volte,e Donnarumma,ma al 63' arriva il gran gol di Lukaku per il raddoppio. L'autorete di Skriniar su tiro di Bisoli riapre il match al 76', ma il risultato non cambia più: è 1-2.(Di martedì 29 ottobre 2019)