Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 4-10 novembre 2019 | Un Ordigno alla Casona!

Anticipazioni Il Segreto fino al 9 novembre : Elsa decide di troncare il rapporto con Isaac : L'ennesima tragedia irromperà nelle puntate de Il Segreto in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre, durante le quali un personaggio perderà la vita. Il triste epilogo riguarderà Maria Elena che, dopo avere sposato Fernando Mesia senza particolari intoppi, resterà coinvolta in un'esplosione durante il banchetto nuziale. Se per lei non ci sarà nulla da fare, anche le condizioni di Maria saranno preoccupanti, tanto da indurre a pensare che non ce ...

Il Segreto Anticipazioni 4-10 novembre : Maria Elena muore - Matias perde la vista : Le anticipazioni de Il Segreto promettono colpi di scena con le nozze insanguinate di Fernando e l'imminente partenza di Elsa. Morte, esplosione, vendetta e corteggiamenti improbabili, saranno le maggiori tematiche che vedremo nelle prossime puntate della soap opera iberica in onda dal 4 al 10 novembre. Elsa sarà finalmente scarcerata ma dovrà fare i conti con la sua precaria salute. Per tale ragione la donna prenderà la decisione di lasciare ...

IL SEGRETO : Anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019: Meliton e Onesimo appaiono decisi nel loro tentativo di fare breccia nel cuore della pescivendola Saturna e, proprio per restare da soli con la donna, incominciano a farsi dispetti a vicenda. Intanto Francisca non crede che Fernando sia tornato a Puente Viejo soltanto per sposarsi e sta in guardia. Presa dai preparativi del matrimonio, Maria ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 29 e 28 ottobre : Elsa sta male - Severo e Irene... : Il SEGRETO, Anticipazioni 29 e 28 ottobre 2019, su Canale 5. Elsa sta male mentre Isaac si scaglia contro Antolina. Tre Irene e Severo...

Il Segreto / Anticipazioni 29 e 28 ottobre : duro scontro tra Isaac e Antolina : Il Segreto, Anticipazioni 29 e 28 ottobre 2019, su Canale 5. Isaac affronta Antolina che continua a dichiararsi innocente mentre Gracia...

Anticipazioni Il segreto episodio del 30 ottobre : gravi problemi di salute per la Laguna : Tornano le Anticipazioni giornaliere della soap Il segreto e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10 circa. A Puente Viejo continua il dramma di Elsa che, come sappiamo, è stata picchiata in carcere da Rufina. Il pestaggio ordinato da Antolina avrà gravi ripercussioni sulla Laguna. La ragazza infatti, verrà portata in infermeria dove il dottor ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019: Isaac se la prende con Antolina, che però prosegue nella difesa a oltranza del suo matrimonio e fa finta di essere innocente. Gracia fa una richiesta al sindaco: quella di poter diventare consigliera! Antolina e Isaac litigano platealmente in piazza, intanto Elsa riceve una brutta notizia che riguarda la sua salute. Maria Elena dà la sua risposta a Fernando: lo ...

Il Segreto Anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 : Severo trama per vendicarsi di Francisca : Le Anticipazioni delle puntate in onda a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre vedono Severo alle prese con una terribile vendetta

Anticipazioni Il Segreto - guerra Severo e Francisca : un protagonista muore : Il Segreto Anticipazioni, la guerra tra Severo e Donna Francisca genera nuovi drammi La guerra tra Severo e Donna Francisca, nelle prossime puntate de Il Segreto, genera non pochi danni. In particolare, a perdere la vita è un personaggio che è ormai presente nella trama da diverso tempo. Il tutto accade dopo l’attentato avvenuto durante […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, guerra Severo e Francisca: un protagonista muore proviene ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 28 ottobre : cambia la programmazione e... : Il SEGRETO, Anticipazioni del 28 ottobre 2019, su Canale 5. Severo mostra a Carmelo le prove contro la Montenegro, ma non ha i soldi per Prudencio.

Anticipazioni Il Segreto : Donna Francisca sospettata della tragica fine di Adela : Le prossime puntate de Il Segreto saranno caratterizzate da ben tre decessi illustri che non resteranno privi di conseguenze, aprendo la strada a nuovi avvincenti filoni narrativi. Se la morte di Antolina porterà poche lacrime a Puente Viejo, dando la possibilità a Isaac ed Elsa di diventare marito e moglie, ben diverso sarà il caso dell'uscita di scena di altri due personaggi: Adela e Maria Elena, la fidanzata di Fernando Mesia. I due tristi ...

Il Segreto/ Anticipazioni 28 e 27 ottobre : Severo in bancarotta : c'entra Francisca? : Il Segreto, Anticipazioni 28 e 27 ottobre 2019, su Canale 5 e Rete 4. Severo in bancarotta scopre che Francisca Montenegro ha contributo al suo crollo finanziario

Il Segreto Anticipazioni : Francisca ordina a Lola di corteggiare Prudencio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane raccontano che Prudencio Ortega trascorrerà una notte con Lola Mendana, non sapendo che quest'ultima è una complice di Francisca Montenegro, che ha ordito un diabolico piano contro di lui. Il Segreto: Prudencio attratto da Lola La conoscenza di Prudencio e Lola sarà ostacolata ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria non potrà camminare - Adela muore in un incidente : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto che continua ad essere uno dei grandi successi della programmazione di Canale 5. Gli spoiler sulla soap rivelano che si assisterà alla messa in onda di nuove puntate che si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena e che avranno come protagonista la bella Maria, la quale dopo la terribile esplosione che c'è stata in ...