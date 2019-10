Animalier | la tendenza della moda uomo autunno-inverno 2019-2020 che rende selvaggio il

Fonte : gqitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si dice spesso che la città sia una vera e propria giungla in cui vige la legge del più forte: non stupisce quindi che il trendtorni ciclicamente a fare la sua comparsa nei look urbani. Solitamente declinata soprattutto nellafemminile, questo-20 le stampe più selvagge appaiono anche su una vasta serie di capi d'abbigliamento maschili, conferendo un tocco di irriverente aggressività a ogni look. Ripndo le naturali fantasie delle pelli e delle pellicce degli animali, il trendriflette autorità e audacia, la stessa che sin dall'alba dei tempi gli uomini primitivi cercavano di trasmettere a sé stessi dalle pelli che indossavano, non solo per ricevere protezione e calore, ma anche per dimostrare la propria forza e spiritualità all'internopropria comunità. Un aspetto simbolico ...

