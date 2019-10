Anche la Germania apre alla legalizzazione della cannabis

Terremoto oggi - forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita Anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...

Sapevate che Huawei fornisce assistenza ai clienti Anche su WhatsApp? In Germania lo fa : In Germania Huawei ha lanciato anche il supporto alla propria clientela con un servizio 24 ore su 24 via WhatsApp. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Sapevate che Huawei fornisce assistenza ai clienti anche su WhatsApp? In Germania lo fa proviene da TuttoAndroid.

La Germania blocca le esportazioni di armi alla Turchia - Zingaretti e Di Maio : «Anche l'Italia si muova» : La misura è già stata adottata in Olanda, Norvegia e Finlandia. Tra i combattenti arabo-siriani impiegati dall'esercito turco nell'operazione militare anche miliziani jihadisti

Armi alla Turchia - Anche la Germania dice basta. E l’Italia cosa aspetta? : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di Armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere

Germania - spari alla Sinagoga di Halle : due morti - c'è un arresto. Sparatoria Anche a Landsberg : Sparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. Sono almeno due le perosne morte in un attentato davanti a una Sinagoga. Lo scrive il sito del'emittente tedesca N-Tv. Una persona sarebbe...

Clima - la verità è che nessun paese sta riducendo le emissioni. NeAnche la Germania : In questi giorni, osservando il dibattito sui giornali o alla radio intorno alla mobilitazione di oggi (meno nei talk show, tutti concentrati sulle vicende di questo o quel Matteo) sulla crisi Climatica, c’è un aspetto che balza agli occhi se confrontato con la discussione in molti altri paesi europei. In Italia si perde ancora tempo con chi contesta l’esistenza stessa di una causa antropica del Clima impazzito e che utilizza questo argomento ...

Germania - Anche il leader degli industriali contro l’austerity : “Serve deroga per rimediare alla grande carenza di investimenti” : Mettere da parte la regola ferrea del pareggio di bilancio per ridare slancio a un’economia in difficoltà. Alle voci critiche nei confronti dell’austerity in Germania si aggiunge anche quella di Dieter Kempf, numero della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie, la nostra Confindustria). Per la prima volta, parlando ai giornalisti a Berlino, il leader degli industriali ha espressamente chiesto al governo di abbandonare lo Schwarze ...

Germania - l’indice Pmi cala per il nono mese di fila. Male Anche l’Europa : Deciso calo, a settembre, per l'indice Pmi manifattura della Germania: l’indicatore è sceso a 41,44 contro il 43,5 di agosto. Male anche i dati dell’Eurozona, con valori ai minimi da 83 mesi

Le Xiaomi Mi TV presto in Germania : che sia quasi arrivato Anche il momento dell’Italia? : Le smart TV di Xiaomi, le Xiaomi Mi TV, dovrebbero presto arrivare in Germania: primo passo di Xiaomi verso il Vecchio Continente, forse toccherà finalmente anche all'Italia. L'articolo Le Xiaomi Mi TV presto in Germania: che sia quasi arrivato anche il momento dell’Italia? proviene da TuttoAndroid.

Germania - governo trova l’intesa sul piano per il clima : 50 miliardi fino al 2023 - tariffe su emissioni Co2 Anche per trasporti ed edilizia : Il governo di Angela Merkel trova l’accordo sul piano per il clima 2030, un pacchetto di misure che ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas serra in Germania del 55% in un decennio, dai circa 866 milioni di tonnellate di oggi a 563. Il testo – che dopo l’approvazione del gabinetto comincerà ora l’esame parlamentare – dovrebbe contenere misure per 50 miliardi di euro fino al 2023 (ma non ...

Anche la Germania vuole la riforma del trattato di Dublino sui migranti : Dalla Germania arriverà presto una nuova proposta di riforma del sistema d'asilo in Europa. È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad annunciarlo, oggi a Berlino, nello stesso giorno in cui a a Roma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier subito dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale promette all'Italia che "non sarà più lasciata sola" ad affrontare l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Seehofer non ...

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

Glifosato - dopo l’Austria Anche la Germania (patria di Bayer) lo mette al bando. E noi? : In Austria, meno di due mesi fa, il Parlamento ha approvato un divieto totale di utilizzo dei pesticidi a base di Glifosato sul proprio territorio. Questo nonostante il noto rinnovo dell’autorizzazione all’uso del più celebre erbicida al mondo concesso dalla Commissione Europea nel dicembre 2017 per altri cinque anni. Lo strumento grazie al quale l’assemblea austriaca ha potuto permettersi questo mirabile esempio di tutela dell’ambiente, ...