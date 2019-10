Ambulanza perde paziente per strada mentre corre in ospedale | il VIDEO diventa virale

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) E’tounin cui un’ilverso l’: il conducente dell’auto che viaggiava sulla stessa carreggiata, dietro il mezzo di soccorso, si è fortunatamente accorto immediatamente dell’uomo steso sull’asfalto, riuscendo a fermarsi. L’uomo ha attirato l’attenzione dei sanitari con il clacson, ed è sceso dalla vettura. L’incidente si è verificato il 26 ottobre a Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Sembra che ilfosse ubriaco e inizialmente avrebbe rifiutato il ricovero in, per poi fuggire aprendo le porte dell’lungo il tragitto. L'articoloperin, ilMeteo Web.

