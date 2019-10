Alba Berlino-Olimpia Milano in tv oggi | Eurolega basket | orario d’inizio e su che canale

DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre successi di fila ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vuole calare il poker in casa dell’Alba Berlino : Dopo i successi di venerdì al forum contro il Fenerbahce e di domenica al PalaEur contro la Virtus Roma, l’Olimpia Milano torna in campo già domani, per la terza partita in sei giorni, sul campo dell’Alba Berlino. Si gioca la quinta manche di Eurolega e i meneghini, dopo tre successi consecutivi, vorranno calare il poker su un campo certamente difficile, ma non insuperabile. Milano sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto in ...

