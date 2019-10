Adele dimagrita La trasformazione della cantante | che ora è magra e radiosa | ha fatto

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019), lalascia i fan senza parole. Ladalla voce celestiale ha divorziato dal marito Simon Konecki e si è trasformata. Forse, dopo lo sconforto a seguito del fallimento del suo matrimonio, la starmusica internazionale, ha deciso di prendere in mano la sua vita e di sentirsi più bella. Così si è messa a dieta. E ha perso un bel po’ di chili. Alla festa di compleanno del rapper Drake si è presentata con un abito di velluto nero che metteva in mostra il suo fisico spettacolare. Più che la dieta sarà stato lo stress a far dimagrire? Non si sa. Quel che è certo è che, con questo dimagrimento, ha guadagnato a livello estetico. È – o almeno appare come – una donna nuova, più sicura di sé. Oraindossa abiti seducenti che mettono in mostra le forme. E questa è una dimostrazione che ora si sente più bella. Ma quanti chili ha perso ...

