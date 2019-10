Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) A sera l’totale, ma solo. La freddezza del dopo Umbria dentro la maggioranza resta. Il leader M5s Luigi Di Maio va al vertice per l’ultima limatura della legge di bilanciocontrovoglia: c’è, ma se ne va dopo un’ora per le urgenze calabresi ed emiliane dentro il Movimento. E nulla cambia tra lui e il premier, lontani. Tanto che Conte a fine serata sente il bisogno di far trapelare: “E’ palazzo Chigi il luogo della chiarezza”. Un appello all’unità che, evidentemente, non c’è.L’esigenza di tutti è quella di far vedere un governo che reagisce senza drammi da operetta alla Caporetto umbra. Dopo due ore di vertice a Palazzo Chigi la maggioranza sembraesultare:legge di bilancio c’è l’. Ma la giornata, come si diceva, era nata ...

DgSilvia : RT @DgSilvia: Non sono d’accordo quasi su niente. Così, in linea di principio. - HuffPostItalia : Accordo quasi chiuso sulla manovra, ma il chiarimento politico non c'è - curiosamen : RT @ClaudioDeglinn2: BUONGIORNO PATRIOTI! DOPO L'ACCORDO BUFALA DI MALTA.. GLI IMMIGRATI DOVEVANO ESSERE RIDISTRIBUITI..MA SONO QUASI TUTTI… -