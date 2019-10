Accordi Italia-Libia | lettera aperta per bloccarli | “Governo complice dell’orrore nei

Migranti : Mediterranea - 'stop Accordi Italia-Libia' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il silenzio rappresenta ciò che il prossimo 2 novembre renderà automatica la proroga del Memorandum d’intesa siglato nel febbraio del 2017 tra Italia e Libia. Accordo sulla base del quale l’Italia continua (e potrebbe continuare) a sostenere con milioni di euro la cos

Migranti : Mediterranea - 'con Accordi Italia-Libia Mediterraneo frontiera più letale' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Gli accordi con la Libia, dai più ai meno risalenti, hanno reso il Mediterraneo una delle frontiere più letali del nostro tempo, affidando a milizie e reti mafiose la vita di centinaia di donne uomini e bambini in fuga, arrivati a sentire la terra un posto meno sicuro

Luciana Lamorgese incontra le Ong - l'indignazione della Meloni : "Fa Accordi con chi viola le leggi italiane" : Luciana Lamorgese ha incontrato le Ong: "Si è tenuto questa mattina al Viminale un incontro tra il ministro dell'Interno e i rappresentanti delle Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare dei migranti - fa sapere il Viminale tramite una nota -. La riunione ha rappresentato un primo passo

Libia - Italia verso il rinnovo degli Accordi sui migranti. Fico : “Parlamento riveda il memorandum” : Il governo ha tempo fino al 2 novembre per fare marcia indietro e rivedere il memorandum Italia-Libia: in caso contrario l'intesa, siglata fa Minniti, varrà per altri tre anni. Fico: "Ricordo a tutti che rispetto a tre anni fa la situazione è cambiata: in Libia c'è la guerra". Boldrini: "Il Parlamento non può essere escluso dalla valutazione sul rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Libia".Continua a leggere

Migranti - Italia rinnoverà Accordi con Libia. Civati : “Vergogna - è uno scandalo internazionale” : ?Una delle cose più gravi e vergognose che la storia della Repubblica conosca e ne siamo tutti consapevoli: in questo caso sappiamo tutto e si sa che i nostri confini sono presidiati dalle bande criminali della Libia, ma non "nostro malgrado" ma con il nostro pieno dichiarato sostegno attraverso addirittura un accordo con condizione precise»: Giuseppe Civati non usa mezzi termini per commentare l'accordo dell'Italia con la Libia.Continua a ...

Immigrazione - Accordi Italia-Libia da rinnovare? Minniti : “Deciderà governo”. Maggioranza divisa : Il memorandum Italia-Libia negli ultimi tre anni ha regolato la politica tra i due Paesi in tema di Immigrazione. Un tentativo, operato dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, di regolare gli sbarchi dei migranti, visto che il Paese nord africano è il luogo dal quale si registrano il maggior numero di partenze verso il nostro Paese. Accordo che ha suscitato più di una critica in questi anni, particolarmente per la collaborazione con la ...

Accordi Italia-Libia - a un incontro del 2017 con gli 007 italiani c’era anche il boss libico Bija : Un'inchiesta esclusiva di 'Avvenire' mostra come nella trattativa Italia-Libia aperta nel 2017 per fermate i flussi migratori verso il nostro Paese i funzionari del governo italiano abbiano trattato anche con un pericoloso criminale, che già l'Onu aveva indicato come un boss mafioso libico, e trafficante di esseri umani.Continua a leggere

Migranti : Casarini - 'stracciare Accordi Italia-Libia di Minniti e Gentiloni' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "Stracciare gli accordi Italia-Libia firmati da Minniti e Gentiloni". E' quanto propone Luca Casarini di Mediterranea su Twitter che si dice anche d'accorso sull'abolizione del decreto sicurezza bis.