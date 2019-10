ABC ordina episodi aggiuntivi di mixed-ish | Stumptown e The Rookie 2 – Notizie del giorno

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 29 ottobre 2019) ABCdi-ish,e The2. Emergence avrà stagioni da 13, e resta in attesa di una decisione sul rinnovo. ABC era l’ultimo canale rimasto che doveva ancora decidere il futuro delle sue nuove serie tv che hanno debuttato nell’attuale stagione televisiva. L’annuncio è arrivato in nottata e la parola chiave dell’annuncio è: flessibilità. Quello che è certo è che la comedy-ish, spinoff di Black-ish, e il drama con Cobie Smulders,, hanno ricevuto un ordine aggiuntivo di. Lo stesso vale per The, che è ormai alla seconda stagione, ma già spesso accade che i networkno seconde stagioni più corde (da 13in questo caso) per capire come andrà la nuova stagione e poi eventualmentere, come nel caso di Thecon Nathan Fillion. Il numero degli...

lospaziobianco : #Stumptown: ABC ordina nuovi episodi per serie con Cobie Smulders - badtasteit : #Stumptown, #Mixedish, #TheRookie: la ABC ordina le stagioni complete -