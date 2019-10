«A Special Relationship» | Rachel Weisz sarà Elizabeth Taylor

Fonte : vanityfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) Interpretare una diva di Hollywood non è mai facile. Un po’ perché il peso della responsabilità rischia di schiacciarne il ricordo e un po’ perché perdere la via maestra e deragliare verso la caricatura è un pericolo sempre in agguato., però, non sembra preoccuparsene e in A, il nuovo film diretto dalle registe Bert & Bertie e prodotto da See-Saw Films, accetta senza remore di vestire i panni di colei che il divismo lo ha riscritto a propria immagine e somiglianza:. Secondo quanto fa sapere Variety, però, il film non racconterà la vita dell’attrice, ma si concentrerà su un aspetto in particolare, ossia la sua campagna di sensibilizzazione sull’Hiv e l’Aids iniziata agli inizi degli anni Ottanta, quando Liz assunse Roger Wall, omosessuale cresciuto nel Sud, come suo assistente ...

