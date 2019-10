A Roma | nel nuovo hotel al centro del mondo

Vino e Olio in Festa 2019 al Mercato Contadino Roma Castelli Romani – Roma Ippodromo Capannelle 3 novembre 2019 : Roma – Mercato Contadino Roma e Castelli Romani, Ippodromo Capannelle, 3 novembre Oltre 80 aziende agricole e artigiani. Street Farm Food, Laboratori, Artigianato, Pic nic autunnale e Musica Popolare sul prato più grande di Roma, Musica Popolare! A grande richiesta, dopo il successo delle edizioni precedenti arriva la 5° edizione di Vino e Olio in Festa, organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli. Oltre 80 produttori agricoli del ...

Grande successo a Roma per l’VIII edizione di “LIFE OF WINE – Viaggio nelle età del vino” : Oltre 700 tra operatori, stampa specializzata ed enoppassionati per l’VIII edizione della manifestazione, andata in scena sabato 26 ottobre: 70 cantine italiane e non, 250 grandi etichette fra cui 210 vecchie annate protagoniste di un affascinante Viaggio nel tempo all’ombra di Bacco Grande successo di pubblico per l’VIII edizione di “LIFE OF WINE – Viaggio nelle età del vino” (www.lifeofWINE.it), evento-degustazione unico nel ...

Roma. Sessantenne si lancia sotto la metro nella stazione Garbatella : Una tragedia si è consumata lunedì pomeriggio sulla metro B. Un uomo di 63 anni è morto, investito da un

Vasco Rossi truccato nel video di Se Ti Potessi Dire - Pepsy Romanoff spiega il significato : Vasco Rossi truccato nel video di Se Ti Potessi Dire. Questo è il particolare che ha attirato molti dei fan desiderosi di provare il brivido del ritorno del loro idolo, che ha assaltato le radio a cominciare dal 25 ottobre scorso. Nella clip, girata da Pepsy Romanoff, il Kom compare con gli occhi truccati ma solo alla fine del video e non mentre canta. Si tratta di una scelta voluta e messa in pratica solamente quando Vasco Rossi si guarda ...

Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 - da Milano a Roma : biglietti in prevendita per la star di Violetta : Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 per tre concerti in programma da nord a sud della penisola. La star di Violetta torna in concerto in Italia per tre live imperdibili in programma nei primi mesi del 2020. I biglietti per i tre spettacoli saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 29 ottobre. Le tre tappe fanno parte della leg europea del Quiero Volver Tour di TINI che avrà inizio proprio con i concerti in programma nella ...

Ciclismo - Romain Bardet : “Il Giro d’Italia nel 2020 è una possibilità reale prima di Olimpiadi e Mondiali” : Dopo il deludente Tour de France 2019, il ciclista francese Romain Bardet non vede l’ora di tuffarsi nella prossima stagione e a CyclingNews.com ha tracciato un bilancio della stagione, con un occhio alla possibile programmazione del 2020, tra grandi giri, Olimpiadi e Mondiali. La delusione per il Tour è stata forte: “È stato qualcosa che non avevo mai sperimentato prima, una stagione così difficile, molto al di sotto delle mie ...

Predappio - 3mila in corteo nell’anniversario della marcia su Roma. Braccia tese e inni al Duce : Sono+ circa tremila le persone che domenica si sono radunate a Predappio per la manifestazione organizzata dagli Arditi d’Italia in occasione del 97esimo anniversario della marcia su Roma che il 28 ottobre 1922 portò il fascismo al potere. Una dozzina i grossi pullman arrivati prevalentemente da Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. Il corteo, aperto da un maxi tricolore di una decina di metri portato a braccio, è partito dalla ...

Live Roma-Milan 1-1 : Theo Hernandez a sorpresa - pesca il jolly nell'angolino : E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche...

Highlights Roma-M’Gladbach 1-1 - rigore inesistente nel finale. Celtic-Lazio 2-1 - biancocelesti rimontati : Highlights CELTIC LAZIO- Giornata poco fortunata per le compagini capitoline in Europa League. La Roma impatta contro il Borussia Monch. a causa di un rigore regalato nel finale ai tedeschi per presunto fallo di mano di Smalling. Il centrale giallorosso colpisce la palla con la testa. Scuse da parte del tecnico del Borussia e anche […] L'articolo Highlights Roma-M’Gladbach 1-1, rigore inesistente nel finale. Celtic-Lazio 2-1, biancocelesti ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 29-16 - Serie A basket in DIRETTA : la squadra della capitale domina i meneghini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal post. 33-22 Micov col jumper da pochi metri al canestro. 33-20 1/2 ai liberi di Mack. 33-19 Due punti in penetrazione di Mack. 33-17 Ancora due punti per Roma. 31-17 1/2 ai liberi per Micov. 31-16 Pini apre le marcature nel 2/4. Finisce il ...

Viola Davis nell'ultimo red carpet del Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: La PresseViola Davis nell'ultimo red carpet del Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Bagno di folla per l'attrice Premio Oscar

Chiara Ferragni a Roma - cena nella nota trattoria di Trastevere. Ma i fan notano un dettaglio : «Non è possibile...» : Chiara Ferragni a Roma, cena nella nota trattoria di Trastevere. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». L'influencer più famosa del mondo sta...

I nuovi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus a Roma e nel Lazio : Proseguono a Roma e nel Lazio i concerti dell’Orchestra Nova Amadeus: il prossimo 20 ottobre presso la chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale – Roma) verrà eseguita la Missa in Angustiis “Nelson Messe” di F.J. ...

F1 - Romain Grosjean potrebbe aver usato il sistema frenante della Renault già a Spa nel 2015 : In un’intervista rilasciata ad Autosport.com, Romain Grosjean ha dichiarato che il sistema frenante della Renault, ritenuto illegale dalla FIA, fosse già in uso sin dal GP del Belgio del 2015, quando la scuderia si chiamava ancora Lotus. Per via di questo sistema, le due vetture sono state squalificate al termine del GP del Giappone. Anche il team principal della scuderia, Cyril Abiteboul, ha rivelato che il dispositivo fosse già in ...