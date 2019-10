9 novembre “Songs for Lou” concerto omaggio a Lou Reed al Vitala Festival | ore 21 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma – Il prossimo 9la Rassegna Musicaleda appuntamento al Teatro San Genesio di Roma per un nuovo imperdibile evento: un grande-spettacolo in ricordo di Louattraverso l’esecuzione di brani live, sonorizzazioni di testi, reading e proiezione di filmati rari. Filo conduttore è ricostruire la potenza espressiva musicale e lirica di un poeta in perenne equilibrio tra l’intelletto della letteratura e la crudezza del rock, tra il potere della parola e la fisicità della chitarra. Louha messo il microfono davanti al malessere e all’inquietudine e al degrado urbano armato di una manciata di accordi e da una saggezza al vetriolo propria dei grandi poeti. Ha raccontato le storie di ordinaria follia e straordinaria depravazione, di ascesa e caduta, di emarginati e donne fatali, tossici e rifiuti urbani. Ma il-spettacolo pone l’accento ...

