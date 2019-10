5 Daspo per Napoli-Brescia e 5 per Napoli-Verona DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il Questore diha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive () per periodi da uno a due anni nei confronti di quattro persone in ordine a condotte di “scavalcamento” dal settore inferiore della curva B a quello superiore in occasione dell’incontrodello scorso 29 settembre, nonché nei confronti di una quinta in quanto condannata per rapina. Con riferimento all’incontrodello scorso 19 ottobre, sono state denunciate cinque persone peri scavalcamento tra diversi settori della curva A, con contestuale avvio del procedimento per l’emissione del. Sempre riguardo a quest’ultimo incontro, sono state complessivamente emesse 32 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo quali l’occupazione delle vie d’esodo, ...

