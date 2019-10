5 curiosità sulla serie televisiva Imma Tataranni | ambientata a Matera

I predatori dell’arca perduta : trama - cast e curiosità sulla prima avventura di Indiana Jones : Chi sa come nasce Indiana Jones e cosa c’entra Guerre Stellari in tutto ciò alzi la mano: sabato 26 ottobre, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda I predatori dell’arca perduta, in seguito ribattezzato Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, pellicola del 1981 che segna l’esordio sulle scene dell’archeologo hollywoodiano più famoso di sempre. Nei panni del dottor Jones, per la prima volta, c’è ...

Un anno di A Star Is Born di Lady Gaga - 5 curiosità sulla colonna sonora da 6 milioni di copie vendute : L'album A Star Is Born di Lady Gaga ha compiuto un anno e la popStar lo ha festeggiato mostrando una targa con le certificazioni ottenute dal disco, per un totale di oltre sei milioni di copie vendute a livello globale e più di 2 milioni solo negli Stati Uniti. Sul mercato statunitense si tratta del terzo album di Gaga certificato doppio platino dalla RIAA, dopo The Fame Monster e Born This Way. La certificazione dei sei milioni di copie ...

Gigliola Cinquetti oggi : curiosità e chicche sulla cantante veronese : Gigliola Cinquetti oggi: carriera e curiosità sull’artista veronese Gigliola Cinquetti (1947, Verona) è un’artista eclettica, capace di destreggiarsi in ambito musicale, televisivo e cinematografico. Tra i suoi vanti spicca quello di essere stata la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo, trionfando nel 1964 in coppia con Patricia Carli con la canzone Non ho l’età. […] L'articolo Gigliola Cinquetti oggi: curiosità ...

Ad Astra - Brad Pitt da oggi al cinema/ Foto sulla luna e voce in loop : le curiosità : Ad Astra arriva in sala: da oggi, giovedì 26 settembre 2019, al cinema lo sci-fi con Brad Pitt: ecco tutte le curiosità sulla pellicola.

MotoGp - la Ducati accende i motori per il Gp di San Marino : dieci curiosità sulla gara di Misano : Il circus della MotoGp torna in pista per il tredicesimo appuntamento in calendario, tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio di Misano Il Mondiale di MotoGp torna in Italia questo fine settimana per il tredicesimo round della stagione sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Scopriamo qui di seguito 10 dati essenziali della prossima gara Il circuito di Misano è stato ribattezzato Misano World Circuit Marco ...

Napoli-Sampdoria – Statistiche - precedenti e curiosità sulla prima partita al San Paolo della stagione : Napoli-Sampdoria – precedenti, curiosità e Statistiche sulla prima partita al San Paolo degli azzurri in campionato. Al termine della sosta per gli impegni delle Nazionali maggiori, riparte il campionato di Serie A, siamo alla terza giornata e si gioca sabato 14 settembre alle ore 20:45 Le Statistiche di Napoli-Sampdoria della rubrica Numeri Primi a cura della redazione di ForzAzzurri I precedenti tra Napoli e Sampdoria Considerando le tre ...