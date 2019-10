4 rimedi naturali e facili per far crescere i capelli più velocemente

Influenza Ottobre 2019 : con o senza febbre - sintomi e rimedi naturali influenza intestinale bambini e adulti : L’autunno è ormai iniziato e si inizia a parlare con insistenza dell’influenza di Ottobre 2019 e della stagione epidemica che ne seguirà. Cerchiamo di capire quali sono i sintomi e la durata della malattia in adulti e bambini e scopriamo i migliori metodi naturali per contrastarla, senza dimenticare l’influenza intestinale che si può presentare con o senza febbre. Ogni anno l’influenza è un problema che in Italia riguarda ...

Emicrania cronica - mal di testa - cefalea : cause - rimedi naturali e terapie : Emicrania cronica, mal di testa, cefalea: cause, rimedi naturali e terapie. Tra le cause stress e ansia e tra i rimedi naturali limone e patate

Fegato : ecco come depurarlo con rimedi naturali : Il Fegato svolge funzioni cruciali per l’organismo. Interviene nella gestione dei grassi, nella produzione di componenti indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario e per la coagulazione del sangue, nell’accumulo di riserve di grassi e zuccheri; è inoltre fondamentale per la depurazione del sangue e per il metabolismo. Il suo corretto funzionamento è indissolubilmente legato al benessere dell’individuo, e influenza ...