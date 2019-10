10 cose che tutte le mamme fanno ma non dicono

Lascia che le cose accadano di Ksenija Stojic : Lascia che le cose accadano di Ksenija Stojic è un viaggio nel cuore e nell’anima dell’essere umano, nelle sue paure

5 cose assurde che qualcuno ha provato a registrare come marchio : (foto: Robert Anasch/Unsplash) La tutela della proprietà intellettuale è uno degli ambiti più divisivi e dibattuti tra quelli con cui veniamo direttamente a contatto ogni giorno, tanto da essere diventata nel tempo il nucleo di una battaglia politica ben più vasta, finalizzata a garantire la libera circolazione della cultura. La storia stessa dell’informatica – e in seguito di internet – potrebbe essere riassunta come la tensione costante ...

Intensa scossa di terremoto in Calabria : trema cosenza. Paura anche nel Cilento : Una scossa di terremoto relativamente Intensa è stata registrata al mattino di oggi 25 ottobre 2019, esattamente alle 06.31, al sud Italia e precisamente nel mar Tirreno a largo della...

Libra - sei cose importanti che Zuckerberg ha detto al Congresso americano : Il fondatore e amministratore delegato di Facebook ha risposto alle domande della commissione servizi finanziari della Camera statunitense

Le cose che gli esseri umani costruiscono : A Bologna c’è la quarta edizione della biennale Foto/Industria, con mostre che parlano delle cose che produciamo, del perché lo facciamo e di dove ci stanno portando

Le 10 cose di Salisburgo-Napoli che non dimenticheremo : Dieci cose da ricordare per questa vittoria bellissima e importante sono anche poche. Proviamoci. Uno. I due tunnel di Fabián Ruiz in 2 minuti. Lo spagnolo inizia come fosse Filippo II di Castiglia, come se avesse un impero da gestire. Il suo impero è diviso tra la provincia della fascia laterale e le zolle in mezzo al campo. Quando sta in mezzo tocca più palloni. Quando si muove lateralmente crea più occasioni. Forse bisogna clonarlo. Due. ...

MotoGp – Petrucci fiducioso in vista di Phillip Island : “credo che le cose andranno diversamente qui” : Danilo Petrucci non perde la fiducia: le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp d’Australia E’ tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico asiatico. Dopo la gara di MotoGp in Giappone i piloti si sono spostati in Australia dove domenica gareggeranno sul circuito di Phillip Island. La Ducati, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo, e il nono posto di Danilo Petrucci, è ora pronto per ...

Gasperini : “il risultato è sicuramente pesante - ma ho visto anche cose molto buone” : È palese la delusione di Gasperini dopo la gara persa a Manchester dall’Atalanta, ma il tecnico dell’Atalanta è contento della prestazione dei suoi ragazzi. Ai microfoni di Sky ha parlato così «Sono un po’ dispiaciuto solo per rigore, la partita sarebbe stata comunque difficile ma eravamo partiti bene e potevamo tenerla un po’ di più» «Preferisco perdere così che venire qui a metterci bassi, tutti dietro, senza vedere ...

Allerta sigarette elettroniche - come stanno "davvero" le cose secondo i produttori : "come Anafe invitiamo i vapers ad affidarsi esclusivamente a canali e rivenditori autorizzati, evitando l'acquisto di...

Caso Prati - Giletti (quoque tu!) contro la D’urso : «Perché programmi sotto testata sfruttano queste cose?» : Massimo Giletti, Non è L'Arena Massimo Giletti non l’ha nominata espressamente. Ma è chiaro che al centro delle sue critiche ci fosse lei. Anzi, “non solo lei“: Barbara D’Urso. Ieri sera, a Non è l’Arena, il conduttore se l’è presa con le trasmissioni sotto testata giornalistica (categoria a cui la presentatrice Mediaset si vanta spesso di appartenere) che non avrebbero fatto il loro dovere sul Caso Pamela ...

Caso Prati - Massimo Giletti : "Perché se uno è sotto testata giornalistica sfrutta al massimo queste cose?" : Duro affondo di massimo Giletti a 'Non è l'Arena' contro tutte le trasmissioni che hanno sfruttato l'eco del Prati gate per accaparrarsi ascolti record. Durante il confronto tra Roberto D'Agostino e Pamela Prati, il giornalista si è scagliato apertamente (senza fare nomi) contro chi 'si vanta di essere sotto testata giornalistica ma non fa il lavoro giornalistico':Giletti: "In quindici giorni, abbiamo trovato un documento di cui parleremo dopo. ...

Piero Angela : "Greta mi piace - ma le cose che dice si sapevano già trent'anni fa" : “Greta mi piace, ma i movimenti ecologisti sono sempre esistiti”. A parlare è Piero Angela, 90 anni, in un’intervista al Messaggero rilasciata in occasione dello spettacolo teatrale “I segreti del mare” di cui sarà protagonista questa sera, 21 ottobre, all’Auditorium di Roma.Il divulgatore di “Quark” e “Superquark”, parlando dei problemi che si creano negli oceani con il ...