Zingaretti:comune sentire,o conseguenze

Il segretario Pddopo l'esito del voto in Umbria dice che occorre rilanciare "una visione del futuro e un profilo riformista e di rinnovamento del governo" e che "va fatto insieme". Su Fb, il leader democratico spiega che "l'alleanza ha senso solo se vive in questodelle forze politiche che ne fanno parte, altrimenti la sua esistenza è inutile e sarà meglio trarne le"."Una maggioranza non può esistere per paura di Salvini, per evitare il voto dei cittadini o aspettare le nomine degli Enti".(Di lunedì 28 ottobre 2019)