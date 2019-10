Zingaretti sul voto in Umbria | Pd unica alternativa alle destre

Zingaretti sul il voto in Umbria : "Pd unica alternativa alle destre" : "In Umbria abbiamo subito una sconfitta ed esce confermata la forza dell'alleanza della destra italiana radicata nel sentimento popolare. Il Partito Democratico si attesta al 22.3%, dopo una scissione e, considerando la presenza alle europee di altre forze politiche, ritengo questo come un risultato di tenuta. Un risultato che viene dal passato e che ha radici profonde. Lo affermo non per scaricare responsabilità su qualcuno, ma per comprendere ...

Zingaretti sui risultati in Umbria : “Il caos di polemiche sulla manovra non ha aiutato” : "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere": con queste parole il segretario dem Nicola Zingaretti commenta la sconfitta in Umbria. Un clima di dubbi e perplessità condiviso anche da altri esponenti del Pd.Continua a leggere

Elezioni Umbria - Salvini esulta : “A Roma dovranno riflettere”. Zingaretti : “Sconfitta netta - caos su manovra non ha aiutato” : Hanno vinto in Umbria, ma la testa è a Roma. Non poteva essere altrimenti visto che per tutta la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno lanciato continuamente messaggi bellicosi verso il governo. E la prima dichiarazione di Matteo Salvini è indirizzata proprio a Palazzo Chigi: “Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani non amano i traditori e i poltronisti”, ha detto il leader del Carroccio, ...

Regionali in Umbria - Pd a pezzi. Zingaretti dà la colpa a Renzi. Marcucci : "Risultato dell'alleanza col M5s" : La sconfitta alle Regionali in Umbria fa esplodere il Pd, in attesa di generare effetti devastanti sulla maggioranza di governo. "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", è uno dei primi commenti a caldo di Andre

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Rifiuti. Zingaretti : sperimentazione rivoluzionaria sul Tevere : (DIRE) “Finalmente inizia questa sperimentazione rivoluzionaria sul Tevere, che fa parte di una grande strategia che mette al centro delle nostre politiche la tutela e la cura dell’ambiente. Tutti i fiumi sono importanti ma poter dire al mondo che sul Tevere c’è una strategia di questo tipo è notizia di carattere internazionale. Questo è il fiume di Roma, dove è nata la civiltà. Non è quindi una parentesi, ma parte di un ...

Prescrizione - Zingaretti : “Stiamo ancora discutendo la riforma. Non sono convinto sullo stop visti i tempi incerti dei processi” : La riforma della Prescrizione? Nicola Zingaretti non è ancora convinto che la nuova legge in vigore dall’1 gennaio del 2020 si quella giusta. “A noi non convince l’idea di un punto fermo nella Prescrizione a fronte di tempi assolutamente incerti nel processo. Ci siamo seduti al tavolo con lo stesso spirito con il quale abbiamo discusso la manovra e stiamo discutendo di federalismo, senza accettare pacchetti precostituiti e senza ...

Restiamo solo finché questo governo produce risultati utili al Paese - dice Zingaretti : “Io di certo non voglio votare. Però pretendo che si governi bene e lealmente”. Nell'intervista a la Repubblica il segretario del Pd si dice un po' stanco della “ricerca ossessiva di polemiche e visibilità, perché questa è una degenerazione della politica che gli italiani non tollerano più e in tal modo resterebbe solo il governo delle poltrone, dei ministeri e delle nomine”. “Si producano fatti”, invece, anche perché noi del Pd, dice, ...

Zingaretti - Gentiloni e Letta chiedono indagini sulla Lega dopo l'inchiesta di Report : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, auspica che si apra un’indagine che faccia piena luce sui rapporti fa la Lega e la Russia dopo quanto emerso nell’inchiesta condotta da Report, trasmissione di Raitre.Su Twitter, il leader dem scrive che dall’inchiesta giornalistica “scaturiscono molti interrogativi sulla Lega. Notizie inquietanti per la tenuta della democrazia italiana. Chi deve indagare indaghi per fare piena ...

Paradosso Zingaretti : il più scettico sul governo giallorosso è dovuto diventarne il paladino : Finora aveva optato per il silenzio, i toni moderati, gli interventi soltanto sui temi, mai sulle polemiche. Ma anche Nicola Zingaretti è dovuto scendere nell'arena dove da giorni Matteo Renzi e Luigi Di Maio stanno dando fuoco alle polveri

Governo - Zingaretti : “Il Pd farà di tutto per andare avanti ma se non ci sono risultati dobbiamo prenderne atto” : Nel giorno della tensione tra il premier Conte e il ministro Di Maio in vista del vertice di maggioranza di lunedì e del consiglio dei ministri dall’alleato di Governo arriva una rassicurazione parziale. “Il Pd farà di tutto per andare avanti e per dare stabilità ma se non ci sono risultati, nel Governo dobbiamo prenderne atto e dirlo agli italiani, e chi non ce l’ha fatta dovrà rispondere di questo” ha detto il segretario dem ...

Luigi Di Maio sconcertato da Giuseppe Conte : "Questa volta ha esagerato". Zingaretti in pressing sul premier : Va in pressing su Giuseppe Conte il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non vuole sentir parlare di "partito delle tasse e delle tessere". Così il premier, che ormai si fida più dei dem che dei Cinque Stelle ha deciso di aiutarlo. Per questo ha detto: "Chi non fa gioco di squadra è fuori dal govern

Virginia Raggi - il Pd romano si agita dopo le parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

I dirigenti stanno con Zingaretti - ma sull'alleanza col M5s la base del Pd è in subbuglio : Promosso dai dirigenti, bocciato sui social network: l'idea di Nicola Zingaretti di aprire ad alleanze strutturali con il Movimento 5 Stelle ha riacceso gli animi in un partito che, dopo il varo del governo e la scissione renziana, sta faticosamente ritrovando una sua unità. "Il M5S, che fino a ieri definiva il Pd come un nemico, diventerebbe quindi una stampella per rifare il vecchio ulivo prodiano degli anni'90. Il M5S è la più grande truffa ...