Xiaomi lancia gli sconti di Halloween sul suo e-shop | risparmi fino al 53 percento fino

Meizu lancia la sfida a Xiaomi con uno spazzolino elettrico ultrasonico e le cuffie Bluetooth Meizu HD60 : Meizu ha annunciato un nuovo paio di cuffie Bluetooth e il suo primo spazzolino elettrico ultrasonico, dotato di una comodissima funzione.

Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro : Si chiama Mijia Rubik's Cube ed è un nuovo progetto targato Xiaomi e approdato sulla piattaforma di crowdfunding del colosso cinese.

Xiaomi lancia il robot MIJIA 1C e il videoproiettore Mi Projectyor Vogue Edition : Xiaomi continua a incrementare le fila dei propri accessori, con un aspirapolvere robot 2in1 e un nuovo videoproiettore dal prezzo contenuto.

Xiaomi lancia un giubbotto smart per tutte le stagioni e un thermos che mostra la temperatura : Dalla piattaforma di crowdfunding Youpin arrivano due nuovi curiosi prodotti targati Xiaomi.

Xiaomi non si ferma più e lancia un mouse ultra-sottile e due monitor per il gaming : Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo mouse dal design ultra-sottile con connettività bluetooth dual-mode e due monitor per il gaming: uno con un enorme display curvo da 34 pollici e un altro con un display da 23,8 pollici.

Xiaomi è già in modalità inverno e lancia una stufa e un purificatore d'aria smart : Dall'India arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di Mi Air Purifier 2c, ossia una versione più economica di Mi Air Purifier 2s.

Xiaomi lancia quattro frigoriferi e un materasso a temperatura controllata in Cina : L'ampio e variegato catalogo Xiaomi si arricchisce ulteriormente con quattro nuovi frigoriferi a marchio Mijia lanciati oggi in Cina a un prezzo aggressivo e un materasso intelligente a temperatura controllata riscaldato a liquido in cowdfunding su Youpin.

Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà. Xiaomi - nel mentre - è pronta a lanciare il suo smartwatch : Durante l'evento del 15 ottobre Big G potrebbe lanciare il nuovo Google Pixel Watch

Rimettetevi in forma con la bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 - solo oggi in offerta straordinaria : Se l'estate ha lasciato qualche segno sul vostro giro vita, complici qualche festa, grigliate con gli amici, birre e un po' di sano divertimento, è giunta l'ora di rimettersi in forma, magari con l'aiuto di una bilancia che possa tenere sotto controllo i progressi. Avete poco meno di una settimana di tempo per approfittare dell'ottima promozione disponibile su eBay per acquistare Xiaomi Mi Smart Scale 2, una delle

Xiaomi lancia Yunmi Travel Electric Cup - un bollitore con thermos a meno di 13 euro : Xiaomi lancia un altro gadget sulla sua piattaforma di crowdfunding. Il prodotto è Yunmi Travel Electric Cup, un bollitore con thermos in acciaio inossidabile 304 dalla capacità di 400 ml. L'articolo presenta il design minimale di colore bianco di Xiaomi con il cavo di alimentazione nascosto nella parte inferiore del dispositivo che pesa circa 500 grammi, ma non occupa molto spazio nella borsa, nella valigia o nello zaino, rendendolo

Xiaomi e Samsung lanciano nuovi purificatori d'aria intelligenti : Dalla Cina arriva la notizia dello Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, dispositivo già disponibile nel Paese asiatico in pre-ordine al prezzo di 1.699 yuan (pari a circa 220 euro). Lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro H rimuove la formaldeide, purifica allergeni PM2.5 e batteri e utilizza un elemento filtrante migliorato con materiale HEPA H13 ad alta efficienza. Si tratta di un dispositivo pensato per eliminare l'odore dei fumi della cucina, del cibo,

Xiaomi Mi Water Purifier C1 è un nuovo depuratore d'acqua lanciato in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di Mi Water Purifier C1, nuovo depuratore d'acqua che va ad affiancarsi agli altri di questo brand

Xiaomi rilancia con il 5G : ecco i nuovi smartphone : La casa cinese presenta Mi 9 Pro e Mi Mix Alpha. Il primo con tre fotocamere e processore Snapdragon 855+. L'altro scommette su uno schermo senza confini

La prima smart TV 8K di Xiaomi sarà lanciata il 24 settembre : Xiaomi Mi TV 8K sarà presentata insieme agli Xiaomi Mi MIX 5G e Mi 9 Pro 5G e sarà il primo modello dell'azienda a supportare una risoluzione così elevata