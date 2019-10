Voto Umbria | l' effetto sui mercati Nervosismo su spread e Borsa

Umbria - Conte : Voto non incide su governo : 12.15 Il voto in Umbria"è un test da non trascurare affatto", ma "noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione. Il nostro è un progetto riformatore per il Paese", ha detto il premier Conte a margine del convegno "Sindaci d'Italia",organizzato da Poste Italiane "Un test regionale non può incidere. Se non avessimo coraggio e lugimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti", ha puntualizzato. Il premier ha aggiunto: "Dobbiamo avere ...

"Sconfitta figlia di un accordo sbagliato" : Matteo Renzi commenta il Voto in Umbria : “Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un’idea condivisa, tra Cinque Stelle e Pd. E non ho capito la ‘genialata’ di fare una foto di gruppo all’ultimo minuto portando il premier in campagna ...

Giuseppe Conte - le strane parole dopo il Voto in Umbria : "Io in discussione? Ho il sole - il cielo - il mare" : Giuseppe Conte prende in prestito le parole di Domenico Modugno per rispondere ai giornalisti che gli chiedevano del risultato delle elezioni regionali in Umbria, una debacle per il governo giallo-rosso. "Ho il sole, il cielo, il mare… ", dice il presidente del Consiglio a margine dell'evento "Sinda

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e crollo M5S. Vincitori e vinti - cosa ha detto il Voto|I dati definitivi : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il Voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Il Voto in Umbria preoccupa per la tenuta del governo - dice la stampa estera : L’Umbria passa a destra Parigi, 28 ott - (Agenzia Nova) - La destra guidata dal leader della Lega, il senatore Matteo Salvini, conquista l’Umbria, storico feudo della sinistra, alle elezioni regionali che si sono svolte ieri, 27 ottobre. Lo riferisce il quotidiano francese “Libération”, spiegando ch

Borse piatte - BTp in calo dopo Voto Umbria - : Borse europee piatte in apertura di settimana: i progressi nel negoziato Usa-Cina con le parti vicine a definire intese

Voto in Umbria : trionfa la Lega - bene Fratelli d'Italia - sconfitto il candidato Pd-M5S : Trionfo del centrodestra in Umbria, una regione che dal 1970 era amministrata dal centrosinistra e che con la recente tornata elettorale ha voltato pagina. Soddisfazione da parte della nuova governatrice Donatella Tesei, la quale incassa il 57,5% dei voti, superando di gran lunga il candidato avversario Vincenzo Bianconi, presentato dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle, fermatosi al 37,5% delle preferenze espresse....Continua a ...

Spread in tensione dopo il Voto in Umbria : Fiammata dello Spread Bund-BTp nei primi minuti di contrattazione con il differenziale di rendimento balzato a quota 143

Voto in Umbria - trionfa il Centrodestra. Tesei presidente Il M5S crolla al 7.41% : stop alle alleanze. Regge il Pd : Successo superiore alle previsioni per il Centrodestra in Umbria, che ha come nuovo presidente Donatella Tesei: a scrutinio quasi terminato, la senatrice della Lega si attesta al 57,9% contro il 37,2 di Vincenzo Bianconi. E' la vittoria, soprattutto... Segui su affaritaliani.it

Umbria - trionfo Lega e crollo M5S Vincitori e vinti - cosa ha detto il Voto : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Regionali Umbria - Donatella Tesei stacca di 20 punti M5s-Pd : ecco tutti i risultati del Voto : Il centrodestra ha stracciato il centrosinistra alle elezioni Regionali in Umbria: il risultato infatti è un trionfo per la candidata Donatella Tesei che ha raccolto il 57,5 per centro dei voti contro il 37,5 per cento di Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle. Leggi anche: "In Itali

Voto in Umbria - trionfa il Centrodestra. Tesei presidente Il M5S crolla sotto il 10% : stop alle alleanze. Regge il Pd : Successo superiore alle previsioni per il Centrodestra in Umbria, che ha come nuovo presidente Donatella Tesei: a scrutinio quasi terminato, la senatrice della Lega si attesta al 57,9% contro il 37,2 di Vincenzo Bianconi. E' la vittoria, soprattutto... Segui su affaritaliani.it

Umbria : Conte al Corriere - ‘errore fermarsi per Voto regione del 2% nazionale’ : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una regione che ha il 2% della popolazione nazionale”. Questa la riflessione del premier Giuseppe Conte dopo il voto in Umbria secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Quanto alla campagna elettorale, precisa: “Se avessi voluto fare campagna elettorale avrei girato porta a porta un mese, 24 ore al giorno”. L'articolo ...