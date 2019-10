Voto in Umbria | trionfa il Centrodestra Tesei presidente Il M5S crolla sotto il 10%

Umbria : Conte al Corriere - ‘errore fermarsi per Voto regione del 2% nazionale’ : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una regione che ha il 2% della popolazione nazionale”. Questa la riflessione del premier Giuseppe Conte dopo il voto in Umbria secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Quanto alla campagna elettorale, precisa: “Se avessi voluto fare campagna elettorale avrei girato porta a porta un mese, 24 ore al giorno”. L'articolo ...

Umbria : Zingaretti - 'sconfitta netta - rifletteremo su Voto e scelte da fare' : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, com

L’impatto del Voto in Umbria sul governo : comincia il logoramento del Conte bis : Davanti alle dimensioni della sconfitta in Umbria della coalizione che sostiene il Conte II, è inevitabile che gli effetti si sentiranno sul governo

Elezioni Umbria - i risultati del Voto in diretta : centrodestra a valanga : Donatella Tesei ha vinto le Elezioni regionali dell'Umbria. Gli exit poll e le proiezioni con i primi risultati dello...

Matteo Salvini sul Voto in Umbria : “A occhio abbiamo fatto un’impresa storica” : Matteo Salvini, commentando i primi exit poll alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Umbria pubblica un selfie insieme alla candidata di centrodestra Donatella Tesei: "27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: Grazie". Poi ai giornalisti aggiunge: "Commentiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto una impresa storica. Sono felice".Continua a leggere

Elezioni Umbria - i risultati del Voto in diretta : centrodestra avanti negli exit poll : Dalle ore 23 i risultati delle Elezioni regionali dell'Umbria, gli exit poll e le proiezioni con i primi risultati dello...

Umbria - trionfo del Centrodestra Voto - le estimation di Affaritaliani : Netta vittoria del Centrodestra alle elezioni regionali in Umbria. In base alle estimation del sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, la candidata di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri - Donatella Tesei - si è imposta con ampio margine... Segui su Affaritaliani.it

La coalizione giallorossa sopravviverà al Voto in Umbria? : Come in una celebre scena di 'Ritorno al futuro', la foto di famiglia scattata a Narni potrebbe sbiadire fino a veder scomparire i volti di Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza. La vittoria in Umbria è il sogno coltivato, una sconfitta con onore l'obiettivo alla portata. Ma il 'cappotto' potrebbe rappresentare la fine della coalizione appena nata. E non solo per Luigi Di Maio. Nel Movimento 5 Stelle anche chi è a favore di ...

Le conseguenze del Voto in Umbria sul governo : Il centrodestra che attende l'esito delle regionali in Umbria è una coalizione unita anche a livello nazionale, per la prima volta negli ultimi 19 mesi. Dopo settimane di frizioni, distinguo e posizionamenti reciproci, la 'Casa degli italiani', 'ri-nata' in piazza San Giovanni il 19 ottobre, si affaccia a una competizione elettorale ricompattata anche a livello nazionale. C'e' da dire che, sul piano locale, l'alleanza ha sempre goduto di ...

Umbria al Voto - sfida Bianconi-Tesei (VIDEO) | Affluenza in aumento : +12% rispetto al 2015 : AGGIORNAMENTO ore 20 - Anche alle ore 19 il dato dell'Affluenza in Umbria è clamoroso. A 4 ore dalla chiusura dei seggi ha infatti votato il 52,8% degli aventi diritto rispetto al 39,92% delle scorse elezioni regionali del 2015.AGGIORNAMENTO ore 12.45 - Affluenza alle urne in aumento alle Regionali in Umbria rispetto alla passata tornata elettorale: alle 12 ha votato infatti il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% ...

Voto Umbria - affluenza cresce 52 - 8% : 19.41 E' confermata la tendenza all'aumento della partecipazione al Voto per le regionali in Umbria secondo i dati definitivi del ministero dell'Interno. Alle ore 19 con i dati di tutti e 92 i Comuni, l'affluenza è salita al 52,8%, rispetto al 39,92 della precedente consultazione del 2015. Quindi +12,88 punti percentuali.

Umbria al Voto : primo test per il governo. Alle ore 12 affluenza in aumento - oltre 4 punti in più : Oggi le elezioni regionali: seggi aperti dAlle 7 fino Alle 23. Esordio Alle urne per la coalizione che guida l’esecutivo. Pd e M5S sfidano la destra sovranista. La Lega sicura: vinciamo noi