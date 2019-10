Volley | Supercoppa Italiana 2019 | calendario | date | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ladimaschile si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova il 1° e 2 novembre. Si incomincia con le due semifinali che andranno in scena nel giorno della Festa di Ognissanti: Civitanova-Modena e Perugia-Trento. Naturalmente le due squadre vincitrici si affronteranno nella finale di sabato 2 novembre. La Lube padrona di casa va a caccia del trofeo dopo essersi laureata Campionessa d’Italia e Campionessa d’Europa, i biancorossi se la dovranno vedere con i Canarini che difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno: si preannuncia una bella battaglia tra Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, tra Yoandy Leal e Matt Anderson ma attenzione perché i marchigiani potrebbero avere ancora dei problemi con i palleggiatori. A seguire Perugia vuole dare una svolta a un avvio di stagione abbastanza deludente e sfiderà l’arrembante Trento: i ...

trentinovolley : Monza senza scampo nella 1^ alla BLM Group Arena. Gialloblù pronti per la Supercoppa - ailinon80 : RT @trentinovolley: Monza senza scampo nella 1^ alla BLM Group Arena. Gialloblù pronti per la Supercoppa - hekimasss : RT @trentinovolley: Monza senza scampo nella 1^ alla BLM Group Arena. Gialloblù pronti per la Supercoppa -