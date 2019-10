Volley | Serie A1 femminile | le migliori italiane della terza giornata Egonu sempre

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019)diA1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di perfetta in ricezione. E non è che Casalmaggiore tira piano al servizio. FRANCESCA VILLANI: La schiacciatrice di Busto gioca un’ottima partita contro Brescia e contribuisce a piegare la resistenza delle coriacee rivali. Punti 13, ricezione 44%, attacco 48%, un muro: numeri importanti. ANASTASIA GUERRA: Spinge in alto Chieri al termine di una partita a corrente alternata in cui finisce anche in panchina e conclude alla grande. Totalizza 10 punti con ...

Campioni_cn : Volley maschile Serie C: il Villanova VBC Mondovì si arrende al forte Artivolley Collegno - TV7Benevento : Volley Serie B2. Energa Olimpia, che avvio! Le telesine sbancano Oria.... - vco24news : Volley Novara, prima vittoria stagionale per la formazione di Serie C -