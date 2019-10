Video Spal Napoli | 1-1 | | highlights e gol Semplici ferma Ancelotti | Serie A

Spal-Napoli - gli highlights del match – Video : Spal-Napoli , gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Napoli| E’ terminato il match tra Spal e Napoli, match valevole per la 9a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Spal-Napoli L'articolo Spal-Napoli , gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Dove vedere Spal – Napoli streaming e tv - 9a giornata Serie A – Video : Dove vedere Spal – Napoli streaming e tv, 9a giornata Serie A Spal Napoli streaming | Il primo big match della giornata non si fa attendere. Spal Napoli arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 27 ottobre alle 15.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Spal – Napoli streaming e tv, 9a giornata Serie A – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Cagliari-Spal - il gol di Nainggolan è stupendo : il missile da fuori area si infila all’incrocio! [ Video ] : Un super gol di Radja Nainggolan permette al Cagliari di passare in vantaggio sulla Spal: il tiro da fuori area del belga si infila all’incrocio Il primo gol di Nainggolan al ritorno nella sua Cagliari non poteva che essere spettacolare. Il centrocampista belga firma la rete del momentaneo vantaggio sulla Spal con una prodezza balistica da fuori area : Nainggolan riceve un pallone al limite dell’ area dopo una respinta, si ...

Spal-Parma - gli highlights del match – Video : Spal-Parma , gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Parma| Ecco la 7a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Spal e Parma in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Spal – Parma L'articolo Spal-Parma , gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA/ Spal Parma - risultato 0-0 - streaming Video tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Spal Parma streaming video e tv: risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A allo stadio Mazza.

WTA Pechino – Tifa Kerber nel torneo ‘di casa’ della Zhang : un fan cinese picchiato sugli spalti! [ Video ] : Tifoso cinese picchiato durante il WTA di Pechino . Il ragazzo ha Tifa to per Angelique Kerber a gran voce durante il match della giocatrice di casa Shuai Zhang Incredibile quanto successo ieri nel WTA di Pechino . Un tifoso è stato picchiato sugli spalti a causa del suo tifo per la ‘tennista sbagliata’. Durante la sfida fra Angelique Kerber e la giocatrice di casa Shuai Zhang , un ragazzo ha sostenuto la tedesca a gran voce, ...

Juventus-SPAL - gli highlights del match – Video : Juventus-SPAL , gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus SPAL| Ecco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Juventus e SPAL in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Juventus – SPAL L'articolo Juventus-SPAL , gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Video Juventus-SPAL 2-0 - Highlights - gol e sintesi : Pjanic e Cristiano Ronaldo lanciano i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2019-2020 e si è portata momentaneamente in testa alla classifica del campionato in attesa del confronto tra Inter e Sampdoria. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con uno strepitoso Berisha che ha parato davvero di tutto e ha impedito ai Campionati d’Italia di dilagara. Il gol del vantaggio è arrivato al 45′ con Pjanic che ha insaccato ...