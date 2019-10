Venezia | turista americana cade in acqua e muore

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Unastatunitense di 69 anni è morta ieri adopo essere caduta da un battello della Linea Verde nella laguna di Murano. Indagini dei carabinieri in corso Non è ancora chiaro come la donna sia finita fuori bordo. Le prime testimonianze, raccolte dai carabinieri, parlano di un malore: la, mentre si apprestava a sbarcare, avrebbe perso conoscenza e sarebbe scivolata dall'imbarcazione. Il comandante si è tuffato portandola a riva mentre il personale chiamava i soccorsi. Una volta giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione ma la sessantanovenne è morta poco dopo, probabilmente per arresto cardiaco. La drammatica scena si è svolta sotto gli occhi delle tante persone che in quel momento transitavano in quel punto della laguna.

