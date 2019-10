Ve lo ricordate il Milan?

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Cinque sconfitte in nove giornate, tre punti di vantaggio sulla zona salvezza e, nel prossimo turno infrasettimanale, uno scontro diretto con la Spal capace di fermare sul pareggio il Napoli. Questo prima di un trittico che proporrà, l'una dopo l'altra, Lazio, Juventus e Napoli. Non è facile essere

