Vasco Rossi truccato nel video di Se Ti Potessi Dire | Pepsy Romanoff spiega il significato

Che tempo che fa - Fabio Fazio si lancia e imita Vasco Rossi : sconcerto in Rai - Emma reagisce così : Durante l'intervista ad Emma Marrone a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha imitato Vasco Rossi. Il siparietto andato in onda su Rai 2 era esilarante. Emma ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di V

Esce Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi - l’ultima canzone del Kom. O no? (video e testo) : Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è finalmente arrivata. Dopo settimane di indiscrezioni, di annunci e di spoiler, l'ultimo brano del Kom è disponibile online e per le radio, accompagnato dal video ufficiale girato da Pepsy Romanoff. Il brano, che in alcuni tratti ricorda Basta Poco, restituisce l'emozione di sentire la voce di Vasco in qualcosa di nuovo com'era accaduto con La Verità appena un anno fa, anche se questa volta ritorna con un ...

«Se ti potessi dire» - Vasco Rossi. La canzone - il testo - il video : Preparativi e passi silenziosi in uno studio di registrazione, poi la nuova canzone di Vasco, Se ti potessi dire, si annuncia alla maniera di Vasco, schitarrata e... Nainananananana Nanana. Il primo verso non è di quelli confortanti, ma il capitano comincia spesso da un pensiero negativo per poi proporti un inno alla vita alla sua maniera ed è proprio questo il caso. Dopo le parole sagge di La verità, Se ti potessi dire va dritta al punto su un ...

Vasco Rossi tour 2020 : live (anche) al Circo Massimo : Vasco Rossi never stop. Dopo le nove date estive del suo VascoNonStop live 2019, il rocker di Zocca ha già annunciato i pRossimi impegni dal vivo. Nel 2020, infatti, Vasco salirà sul palco del Firenze Rocks e dell’Autodromo di Imola, prime tappe confermate di una serie di concerti che lo vedranno esibirsi ai festival italiani. Stando ad alcune indiscrezioni de Il Messaggero, poi, il nuovo tour di Vasco potrebbe arrivare anche al Circo ...

Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un film e un doppio album in uscita a dicembre : Dopo i sei concerti a San Siro, si parla di Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un festival rock che toccherà anche la capitale. L'indiscrezione, che era già trapelata, torna a farsi sentire in maniera prepotente dopo le conferme di Firenze Rocks e di Imola, con l'atteso ritorno all'Autodromo Ferrari a 14 anni dal suo ultimo spettacolo. Tante e variegate sono le indiscrezioni che si rincorrono in queste settimane in merito al nuovo tour ...

'Se ti potessi dire' - la nuova canzone di Vasco Rossi : In uscita il 25 ottobre e a dicembre fuori il doppio album/dvd dei concerti a San Siro di questa estate

Vasco Rossi ritorna con un nuovo brano. L'ultimo : Vasco Rossi sta per tornare. Il 25 ottobre uscirà la sua nuova canzone "Se ti potessi dire" e sui social il rocker ha stuzzicato la curiosità dei fan con un’anteprima esclusiva. "Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l'ora che l'ascoltiate", sono le parole che Vasco ha riservato ai suoi follower, pubblicando un estratto del nuovo brano e del video. Il singolo, già disponibile in PreSave su Spotify, PreAdd su Apple Music e ...

Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo singolo del rocker - le prime note nel trailer del video ufficiale : Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo ultimo singolo del rocker, che debutterà con un video ufficiale Diretto dal collaboratore di lunga data Pepsy Romanoff: ad anticipare l'arrivo del brano sono proprio le prime immagini della clip, con l'incipit della canzone, divulgate dal rocker sui suoi canali social per lanciare l'appuntamento con la nuova uscita radiofonica. Vasco Rossi pubblicherà il suo inedito il 25 ottobre per Universal ...

Vasco Rossi : “Faremo un festival rock a Imola” : "Non è stato facile, ma sono riuscito a convincere il mio promoter. Faremo un bel festival rock a Imola". Lo annuncia Vasco Rossi in una Instagram story pubblicata oggi. Il Blasco tornerà a Imola quindici anni dopo lo storico concerto del 2005 all`Heineken Jammin festival per un evento unico la cui data non è stata ancora annunciata ma sembra si terrà a luglio del pRossimo anno. Secondo un rumor raccolto dal sito Pearl Jam Online, ospiterà ...

Vasco Rossi torna in concerto a Imola. Il suo annuncio su Instagram : “Notizia esplosiva - abusiva!” : “Notizia esplosiva, abusiva!“. Questo quanto scritto su una Instagram story postata da Vasco Rossi che in effetti annuncia una grande novità: “Non è stato facile, ma sono riuscito a convincere il mio promoter a organizzare un festival rock a Imola”. PRossima estate quindi, il rocker di Zocca sarà all’autodromo Dino e Enzo Ferrari, dove ha fatto l’ultimo live nel 2005. E sembra che il suo palco sarà quello dei ...

Ufficiale il concerto di Vasco Rossi a Imola nel 2020 : “Farò un festival rock” : Il concerto di Vasco Rossi a Imola nel 2020 è finalmente Ufficiale. Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la notizia che in molti stavano aspettando, che parla del ritorno del Blasco sul palco dell'Autodromo sotto il quale i fan sono già pronti a scatenarsi. L'annuncio arriva direttamente dai suoi canali social, con una stories su Instagram, nella quale fa sapere di aver vinto una battaglia con il suo promoter per tenere un concerto a Imola nel ...

Vasco Non Stop Live 018-019 è il nuovo film di Vasco Rossi in uscita a dicembre : Il nuovo film di Vasco Rossi sta per arrivare. A garantirlo è il Kom, che sui social annuncia Vasco Non Stop Live 018-019. La pellicola sarà quindi un riassunto di quanto accaduto sui palchi italiani nelle ultime due annate, quelle nelle quali ha staccato i biglietti di due nuovi record in termini di vendite di biglietti. La data d'uscita è fissata per il mese di dicembre mentre la regia è ancora di Pepsy Romanoff, al quale ha anche affidato ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anche Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...

Tale e Quale Show - Davide De Marinis in versione Vasco Rossi vince la quinta puntata : La sua imitazione del rocker di Zocca con "Senza parole" ha sbaragliato tutti. Venerdì pRossimo la sesta e ultima puntata...