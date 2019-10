Usain Bolt punta al football americano | sogno NFL per il Fulmine | 40 yards in 4 22 secondi

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019)ha ormai abbandonato definitivamente l’atletica leggera, l’icona indiscussa della Regina degli Sport ha appeso le scarpette al chiodo un paio di anni fa in seguito ai Mondiali di Londra e da quel momento ha cercato fortuna in altre discipline. Il primatista mondiale dei 100 e 200 metri, più volte Campione Olimpico e Campione del Mondo, ha provato a sbarcare nel mondo del calcio e ha fatto dei provini con i Coast Mariners nell’Australian League ma non riuscì a farsi strada. Ora il giamaicano ha espresso il desiderio di giocare nella NFL, il massimo campionato statunitense di. Il 33enne ne ha parlato al portale TMZ maa questo sport soltanto se lo dovessero contattare la corazzata dei Patriots o il quarterback Aaron Rogers. Va ricordato cheha già partecipato a un evento della NFL e ha corso 40 yard in 4.22. Staremo a vedere ...

