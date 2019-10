Uova pericolose | maxi sequestro in Italia | nove aziende nei guai

Uova pericolose : i Nas sequestrano 32mila pacchi sospetti : Sono più di 32mila le Uova sequestrate dai Nas a seguito di una maxi operazione che ha messo nel mirino nove aziende del settore. I Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma hanno chiuso e sospeso le attività in questione, per Uova senza tracciabilità e conservate in condizioni non consone, ma anche maltrattamento sugli animali e frode in commercio. Oltre alle 32mila unità sospette, anche trenta tonnellate di mangimi e più di 4.500 galline ...