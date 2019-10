Uomini e Donne | “Com’è andata con Sperti e la Mennoia?” | Serpa non si nasconde

Uomini e Donne - dopo anni torna un cavaliere storico del trono over : Assisteremo a grandi ritorni nelle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Lo rivelano le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News e uno di questi, ne siamo certi, è destinato a far discutere parecchio nelle prossime registrazioni. Intanto Maria De Filippi accoglierà in studio una coppia di due ex protagonisti del trono over: Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Tra loro procede tutto a gonfie vele. Tra gli applausi del ...

Programmi tv più visti sul web : X Factor - Temptation Island - L'aria che tira - Uomini e donne e Le Iene : In attesa dell'approdo di Fiorello su RaiPlay con Viva RaiPlay, a partire dal 4 novembre prossimo, Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo con alcuni interessanti dati riguardanti la televisione sul web. Ossia i prodotti televisivi fruiti dal pubblico attraverso pc, tablet o cellulare. Auditel, al via la pubblicazione dei dati digitali Tutto quello che c'è da sapere sui dati di ...

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri beccati insieme : così : La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è piena zeppa di colpi di scena, da quando sono entrambi tornati al trono over di Uomini e Donne, i repentini cambiamenti sono praticamente all’ordine del giorno. ‘Colpa’ delle anticipazioni che circolano in rete. Uomini e Donne, si sa, è un programma registrato e tra quello che succede in puntata e quello che vedremo con ogni probabilità tra parecchi giorni si rischia di non capirci più niente. Un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : l’ex fidanzato di Miss Italia tronista? : Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Miss Italia sul trono? Lei: “Non mi ha detto niente” L’ultima Miss Italia, Carolina Stramare, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha fatto una clamorosa rivelazione: è tornata single. Difatti è finita definitivamente la sua storia d’amore con il giovane Alessio Falsone. E a tal proposito il giornalista ...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso Uomini e Donne : Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è più fidanzata Come da tradizione, la nuova Miss Italia è tornata single. Carolina Stramare è diventata reginetta di bellezza accanto al fidanzato Alessio ma dopo la vittoria al concorso più importante d’Italia tutto è cambiato. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Carolina ha ammesso che non riesce […] L'articolo Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single: l’ex ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 29 ottobre 2019 : Barbara De Santi Smascherata da Gianni Sperti! : Nella Puntata odierna di Uomini e Donne Over, Ida Platano ha un furioso battibecco con Armando. Gianni Sperti fa passare un brutto quarto d’ora a Barbara De Santi! Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 29 ottobre 2019: Barbara De Santi Smascherata da Gianni Sperti! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne - è incinta! L’ex corteggiatrice mostra il pancino e dà il grande annuncio : “Capisci che la pancia cresce quando ti accorgi che porti la maglietta alla Homer Simpson”. Con queste parole e mostrando il pancino, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne dà ai suoi follower la bella notizia: aspetta un bambino. Ventitre anni, ha incontrato il compagno e futuro papà poco dopo la fine dell’esperienza nello studio di Maria De Filippi, dove il pubblico l’ha conosciuta nella stagione 2017-2018. Ma in realtà quella che oggi ha ...

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani : “Tina - chiama un medico” : Gemma Galgani chiede a Tina Cipollari di chiamare il medico in studio L’atteggiamento da vittima sacrificale di Gemma Galgani non conosce limiti. Quest’oggi a Uomini e Donne è andata in onda un’esterna tra lei e Jean Pierre dove il suo volto lacrimevole ha nuovamente fatto capolino cercando di impietosirlo. L’intento del cavaliere è molto chiaro: continuare la conoscenza con lei in tutta tranquillità senza essere ...

Eleonora Fortini è incinta : le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Uomini e Donne, Eleonora Fortini, ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro, è incinta Eleonora Fortini che, tra il 2017 e il 2018 partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Mariano Catanzaro, aspetta un bambino. La ventitreenne ha dato il lieto annuncio sui social mostrando, tra le Instagram Stories, il pancino in crescita. La Fortini, che prima […] L'articolo Eleonora Fortini è incinta: le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e ...

“Con Enzo Capo è finita?”. Uomini e Donne - il gesto di Pamela Barretta : Ultimamente Pamela Barretta è una delle dame del trono over di Uomini e Donne più chiacchierate. Non solo per la sua neonata storia con Enzo Capo, ma anche per le recenti dichiarazioni sul suo ex, Stefano Torrese. Quest’ultimo non è più un cavaliere del parterre e Pamela lo ha attaccato a mezzo social spiegando il motivo della sua assenza. “Non è vero che non vuoi tornare a UeD, ti hanno cacciato e non ti hanno mai invitato – sostiene la dama – ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino : Giulio Raselli conoscerebbe già Veronica Fedolfi : Nella registrazione del Trono Classico del 24 ottobre sono uscite fuori due segnalazioni sul tronista Giulio Raselli. Secondo la corteggiatrice Giovanna infatti Giulio conoscerebbe già la sua corteggiatrice Giulia, con cui pare abbia un ottimo feeling. L'insinuazione deriva dal fatto che i due si seguono su Instagram da molto prima del trono e questo non sarebbe corretto nei confronti delle altre corteggiatrici. La seconda segnalazione, quella ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 ottobre : Gemma disperata - Tina... - trono over - : Uomini e Donne, Anticipazioni puntata, 28 ottobre, trono over: lacrime di Gemma Galgani per Jean Pierre e il ritorno di Ida e Riccardo

Uomini e Donne - Irene e la rottura con Luigi : “Arriverà la persona giusta” : Uomini e Donne, Irene dopo la rottura con Luigi: l’ex corteggiatrice crede ancora nell’amore Dopo un lungo periodo di crisi, Luigi e Irene si sono lasciati. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne avrebbe cercato di recuperare il rapporto, senza però riuscirci. Così, è purtroppo arrivata la rottura definitiva. Ora la Capuano, rispondendo […] L'articolo Uomini e Donne, Irene e la rottura con Luigi: “Arriverà la ...

Anticipazioni Uomini e donne trono over - faccia a faccia tra Ida e Riccardo : Una nuova settimana di Uomini e donne si apre con il trono over. Le Anticipazioni fornite dai canali del dating show di Maria De Filippi informano infatti che lunedì 28 ottobre su Canale 5 protagonisti delle vicende sono i senior, guidati come sempre da Gemma Galgani. Gemma Galgani soffre per Jean Pierre Proprio Gemma si prepara ad affrontare l’ennesima delusione. La sua conoscenza con Jean Pierre si fa difficoltosa dal momento che lei ...