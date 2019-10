Unicredit denuncia | accesso non autorizzato a file generato nel 2015 su tre milioni di

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il team di sicurezza informatica diha identificato un caso dinona dati relativo a unnel. Questoconteneva circa 3di records, riferiti al perimetro italiano, e risultava composto solo da nomi, città, numeri di telefono ed e-mail. Lo si legge in una nota della banca.sta contattando, esclusivamente tramite posta tradizionale e/o notifiche via online banking, tutte le persone potenzialmente interessate. Per qualsiasi dubbio, i clienti possono contattare il servizio clienti dio chiamare il numero verde 800 323285.ha immediatamente avviato un’indagine interna e ha informato tutte le autorità competenti, compresa la polizia. Lo si legge in una nota della banca in relazione caso dinona dati relativo a unnel

