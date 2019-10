Una magnifica festa

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Mi sono reso conto che questa edizione dellaera andata bene, straordinariamente bene, quando mi sono reso conto che l’unica polemica, ripresa peraltro quasi esclusivamente sui social, era relativa alla mancata traduzione dell’Incontro Ravvicinato con Bill Murray. I numeri parlano da soli: Laha registrato un incremento del +18%, e tra i tanti numeri, tutti ampiamente positivi, voglio citare l’aumento del +23 % riguardo la stampa e il +86% relativo al sito della. Insomma, si è trattato di un successo travolgente, persino superiore alle nostre aspettative, che condivido con gratitudine con la governance, il comitato di selezione, l’ufficio cinema e tutto lo staff.Tuttavia, come ha insegnato Robert Kennedy nel suo celebre discorso sul PIL, i numeri non rivelano il cuore e la sostanza delle cose, tantomeno di un successo del genere. Si ...

matteosalvinimi : Manca sempre meno alla liberazione della magnifica Umbria! Vi auguro una splendida giornata Amici ?? - matteosalvinimi : In diretta da Terni, ultimo incontro di questo lungo e stupendo giro per l'Umbria! Io ce l'ho messa tutta, Amici. D… - matteosalvinimi : Domenica qui in Umbria sarà una grande festa di liberazione che questa magnifica terra aspettava da 50 anni. Non v… -