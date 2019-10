“Un sogno che si realizza” Alberto Urso manda in delirio i social | la notizia è ufficiale

Us Open - batte Serena Williams in finale e poi scoppia in lacrime. La 19enne Andreescu : “Un sogno” : Lacrime di gioia in conferenza stampa per Bianca Andreescu, la 19enne canadese che in finale agli US Open ha battuto la numero 8 del mondo, Serena Williams. “Ho sognato a lungo questo momento, non mi sembra vero” ha detto Andreescu tra le lacrime. L'articolo Us Open, batte Serena Williams in finale e poi scoppia in lacrime. La 19enne Andreescu: “Un sogno” proviene da Il Fatto Quotidiano.