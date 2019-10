Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2019 | Diego ha le prove della sua innocenza!

Un Posto al sole - il ritorno di Viola : cosa succede nelle prossime puntate : Un posto al sole, Viola torna a Palazzo Palladini: anticipazioni Gradita sorpresa per gli spettatori di Un posto al sole: Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) torna a Palazzo Palladini. Viola farà il suo ritorno a Napoli in compagnia di suo figlio Antonio e ricomporrà la famiglia con il marito Eugenio. La situazione familiare che sta vivendo […] L'articolo Un posto al sole, il ritorno di Viola: cosa succede nelle prossime puntate proviene da ...

anticipazioni puntata 5362 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 29 ottobre 2019: Diego (Francesco Vitiello) sente di aver ricordato qualcosa di importante e chiede di parlare urgentemente con Niko (Luca Turco)… Un uomo misterioso appare al Caffè Vulcano. Chi è?… Angela (Claudia Ruffo) tenta di convincere Giulia (Marina Tagliaferri) e Franco (Peppe Zarbo) a prendere parte a un corso di ballo swing…

Un Posto al sole trame fino all'8 novembre : Diego resta in carcere - Giulia volta pagina : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che vedremo in onda su Rai 3 dal 4 all'8 novembre 2019 in prima visione. I riflettori saranno ancora una volta puntati sul caso di Diego, il quale continua ad essere in carcere, mentre suo padre Raffaele apparirà visibilmente spaesato da tutta questa situazione che lo ha travolto. E poi ancora vedremo che Giulia deciderà di voltare pagina ...

Un Posto al Sole - anticipazioni : Giulia riceve una proposta indecente da Denis : Marina Tagliaferri e Corrado Tedeschi in Un Posto al Sole Al centro dei nuovi episodi di Un Posto al Sole ancora l’incidente di Aldo Leone (Luca Capuano). Per Diego (Francesco Vitiello), principale indiziato dell’incidente, sembra però arrivare un’insperata ancora di salvezza. Nel frattempo Giulia (Marina Tagliaferri) si ritrova a fare i conti con l’amore tormentato che la lega a Denis (Corrado Tedeschi). L’uomo le ...

Un Posto al Sole : le Trame da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019 : Le anticipazioni della soap napoletana per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Un Posto al sole anticipazioni : NATALE con MARINA e FABRIZIO : “Quanto durerà questa trama?“. È una delle domande che maggiormente ci rivolgono i nostri lettori che seguono Un posto al sole, collegando evidentemente la durata di una storia all’importanza che la vicenda stessa rivestirà nell’economia generale della soap. Ed è anche quello che molti fan si stanno chiedendo a proposito dell’amore scoppiato tra MARINA Giordano e FABRIZIO Rosato, un sentimento che almeno in teoria è ...

Anticipazioni Un Posto al sole all'8 novembre : per Niko - Delia nasconde qualcosa su Aldo : La soap Un posto al sole tornerà oggi 28 ottobre su Rai 3, dopo l'interruzione del weekend. Si ripartirà, inevitabilmente, dagli esiti delle verifiche effettuate sull'auto di Diego Giordano, principale sospettato del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Almeno per i primi giorni della settimana non ci saranno buone notizie per il figlio di Raffaele, che continuerà a restare in carcere. Anche se riaffioreranno in lui dei vaghi ricordi sulla ...

Un Posto al sole - spoiler 28 e 29 ottobre : Niko e Susanna prendono le difese di Diego : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera partenopea che continua ad essere seguita da moltissimi telespettatori sulla tv di Stato. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori assisteranno lunedì 28 e martedì 29 ottobre dopo "That's amore - Storie di uomini e altri animali", raccontano che Niko e Susanna decideranno di difendere Diego Giordano dall'accusa di tentato omicidio. Arianna, invece, accetterà di parlare ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2019 : Niko e Susanna difendono Diego dall'accusa di omicidio : In attesa dei risultati dei rilevamenti sull'auto di Diego, Niko e Susanna decidono di difendere il ragazzo.

Un Posto al sole : la nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy : nuova vita e nuovo amore per Claudia Ruffo di Un posto al sole Claudia Ruffo, l’Angela Poggi dalla prima puntata di Un posto al sole, si è sposata due volte. La prima sul set di Upas, per finzione, con Franco Boschi. La seconda, quella vera, è stata con Mario Cirino Pomicino, figlio dello storico esponente […] L'articolo Un posto al sole: la nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Un Posto al Sole al 1° novembre : Filippo torna a Napoli e rivede Serena : L'appuntamento con Un Posto al Sole si rinnoverà a partire da lunedì 28 ottobre quando andranno in onda i nuovi episodi della storica soap opera di Rai 3. Le trame delle puntate che verranno trasmesse fino a venerdì 1° novembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che riguarderanno ad esempio il rapporto tra Filippo e Serena. Entrambi, infatti, già da un po' di tempo stanno facendo i conti con una situazione alquanto ...

Un Posto al sole - anticipazioni all'8 novembre : Giulia pensa al rapporto aperto con Denis : I prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 novembre daranno molto spazio alla vicenda del tentato omicidio di Aldo. In questo periodo di Halloween la soap si tingerà decisamente di giallo affrontando temi molto cupi e dando spazio alle indagini, tuttavia Upas non rinuncerà, come da sua tradizione, ad occuparsi di storyline più leggere. Giulia sarà schiacciata dall'ansia e le preoccupazioni, ma in suo soccorso ...

Spoiler Un Posto al sole 28 ottobre : un ricordo di Diego potrebbe ribaltare le indagini : Diego Giordano ha davvero investito Aldo Leone? Beatrice Lucenti può essere considerata una vittima? Le domande spopolano tra i telespettatori di Un posto al sole, dopo aver seguito la puntata trasmessa ieri, 25 ottobre, su Rai 3. La trama si è soffermata con Beatrice che ha urlato tutto il suo rancore contro Diego, mentre la Polizia lo stava trasferendo in carcere. L'avvocatessa, infatti, è apparsa convinta che il suo ex fidanzato abbia ...

Cosa accade nelle prossime puntate di Un posto al sole? Anticipazioni da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019 Le prossime puntate di Un posto al sole riserveranno agli spettatori molte sorprese, nello stile che mescola dramma e ironia in cui la soap napoletana ci ha abituati e che è garanzia di successo da […]