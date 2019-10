Umbria | trionfo Lega e crollo M5S Vincitori e vinti | cosa ha detto il voto

Regionali in Umbria - Tesei dopo il trionfo : “Ringrazio i cittadini umbri - prova di maturità e coraggio” : “Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio”: lo ha detto Donatella Tesei destinata a diventare presidente della Regione. “Non era per niente facile e scontato” ha aggiunto. Tesei ha quindi parlato di “necessità di cambiamento espressa dagli umbri”. “Governare la regione non sarà facile” ha aggiunto indicando in lavoro ed economia le priorità. L'articolo ...

Umbria - trionfo del centrodestra e crollo dei 5 Stelle : Donatella Tesei è la nuova governatrice dell’Umbria. La candidata del centrodestra ha ottenuto il 57,5% dei voti alle elezioni regionali battendo nettamente Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S. Per lui solo il 37,5%, venti punti percentuali in meno rispetto all’avversaria a spoglio praticamente ultimato. L’Umbria rossa non esiste più, la regione vira a destra e per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da una ...

